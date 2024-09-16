Fatma Şahin, GastroANTEP Festivali\'nde Sanat Sergilerini Ziyaret Etti

Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GastroANTEP Festivali kapsamında düzenlenen iki önemli sergiyi ziyaret etti. Kahraman Emmioğlu Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan "Kelimeler ve Renkler" ile "Taştan Kağıda & Saraydan Sanata Tezhip" sergileri, farklı dönemlere ve sanat anlayışlarına ışık tutuyor.

Başkan Şahin, ilk olarak İskender Pala'nın 13 romanının ressamların gözünden yansıtıldığı "Kelimeler ve Renkler" sergisini gezdi. Sergide, Pala'nın "Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk", "Katre-i Matem", "Şah ve Sultan" gibi eserlerini temsil eden tablolar dikkat çekti. Sanatçılar, Pala'nın edebi dünyasını renklerin diliyle sanatseverlere sunarken, Şahin de sanatçıların özgün yorumlarına hayran kaldığını ifade etti.

Ardından Şahin, "Taştan Kağıda & Saraydan Sanata Tezhip" sergisini ziyaret etti. Bu sergide Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait mimari ve ziynet eşyalarının tezhip sanatıyla nasıl yorumlandığını inceledi. Başkan Şahin, bu tür sergilerin Gaziantep'in kültürel zenginliğini daha da ön plana çıkardığını belirtti.

"Sergilerde Selçuklu ve Osmanlı döneminde sanatın nasıl yükseldiğini görüyorsunuz"

Başkan Fatma Şahin, sergi gezisi sonrası yaptığı açıklamada, kültür ve sanatın iyileştirici gücüne vurgu yaparak, "Taştan Kağıda', Selçuklu döneminde yapılan tezhiplerle yapılan hatları gözler önüne seriyor. Bu eserler, o kadar derin ve ustalıkla anlatılmış ki her bir eserin hikayesini uzun süre dinliyorsunuz ve ardından ana fikirler çıkarıyorsunuz. 'Saraydan Sanata' bölümünde ise Osmanlı döneminin en güzel eserlerinin nasıl ustalıkla sergilendiğini görüyorsunuz. Bizi biz yapan değerlere baktığınızda, Selçuklu ve Osmanlı'da sanatın nasıl yükseldiğine tanıklık ediyorsunuz" dedi.

"Yeni bakiler yetiştirmemiz lazım"

Kültür ve sanat alanında yeni nesiller yetiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Fatma Şahin, "Yeni bir Muhteşem Yüzyıl yakalamamız lazım. Bunu başarabiliriz. Bunun için kültür ve sanat çalışmalarını öne çıkarmalı ve yüceltmeliyiz. Kültürü ve sanatıyla yükselen Gaziantep'i inşa etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Sergiler, festival boyunca 10.00-20.00 saatleri arasında açık"

Kahraman Emmioğlu'nun adını taşıyan sanat merkezine herkesi davet eden Şahin, "Bu güzel sergileri vatandaşlarımızın mutlaka görmesi gerekiyor. Festival kapsamında 50 noktada 500 civarında etkinlik yapılacak. Her birinde ayrı bir sanat var. Sergilerimiz festival boyunca sabah 10.00'dan akşam 20.00'ye kadar açık. Bu sergilerin her biri farklı hikayeler barındırırken, tarihten de derin izler taşıyor. Tüm halkımızı bu sergilere davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP