Fatsa'da dikilen fidan sayısı 5 bin 500'e ulaştı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl 11 Kasım tarihini "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan etmesi nedeniyle "Geleceğe Nefes Seferberliği" çerçevesinde Fatsa Orman İşletme Şefliği organizesinde gerçekleşen programda 100 fidan daha toprakla buluşurken Fatsa'da toplam dikilen fidan sayısı 5 bin 500'e ulaştı.

Demirci Mahallesi'nde gerçekleşen programa Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Kaymakam Refiki Ferdi Akgün, Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adalet Komisyonu Başkanı Erdem Oğuz Özer, Orman İşletme Şefi Sevil Şen, protokol mensupları ve öğrenciler katıldı.

"Ağaç sevgisini bir seferberlik, bir fidan dikimini bir millet meselesi olarak görüyoruz"

Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen fidan dikimi başlamadan önce yaptığı konuşmada, geleceğe nefes olmak ümidiyle fidanları toprakla buluşturmaya devam ettiklerini belirterek, "Hedefimiz vatanımızın her karışında zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafına katkıda bulunmaktır. Geleceğe nefes seferberliğimiz gördüğü yüksek ilgiyle hedeflerini aşarak dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştü. Bu güzel çabaya destek veren basın mensuplarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve öğrencilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından her yıl 11 Kasım gününün Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanacağını duyurması ile birlikte bugün burada toprağa hayat canlılara nefes olacak anlamlı bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Geleceğe Nefes Seferberliği çerçevesinde düzenlenen etkinlikle yeşilin her tonunun olduğu yemyeşil bir Türkiye inşa edeceğiz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle dünya değişiyor biz daha hızlı değiştireceğiz. İklim krizinin etkilerini en aza indirgemek için bütün adımları atarken orman varlığımızı da arttırıyoruz. Havanın suyun toprağın ve bunların oluşturduğu güzelliklerin korunması için çalışıyoruz. Ülkemizin orman alanını ve ağaç servisine çoğaltmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevreyi korumakla kalmayıp geliştirerek güzelleştirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın çabası içerisindeyiz. Ağaç sevgisini bir seferberlik, bir fidan dikimini bir millet meselesi olarak görüyor, bu meyanda vatanımızın her karışında zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafına katkıda bulunmaktan onur duyuyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından protokol mensupları ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu. - ORDU