Üye Girişi
Fatsa'da dikilen fidan sayısı 5 bin 500'e ulaştı - Son Dakika

Fatsa'da dikilen fidan sayısı 5 bin 500'e ulaştı

11.11.2021 13:37
Fatsa'da dikilen fidan sayısı 5 bin 500'e ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl 11 Kasım tarihini "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan etmesi nedeniyle "Geleceğe Nefes Seferberliği" çerçevesinde Fatsa Orman İşletme Şefliği organizesinde gerçekleşen programda 100 fidan daha toprakla buluşurken Fatsa'da toplam dikilen fidan sayısı 5...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl 11 Kasım tarihini "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan etmesi nedeniyle "Geleceğe Nefes Seferberliği" çerçevesinde Fatsa Orman İşletme Şefliği organizesinde gerçekleşen programda 100 fidan daha toprakla buluşurken Fatsa'da toplam dikilen fidan sayısı 5 bin 500'e ulaştı.

Demirci Mahallesi'nde gerçekleşen programa Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Kaymakam Refiki Ferdi Akgün, Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adalet Komisyonu Başkanı Erdem Oğuz Özer, Orman İşletme Şefi Sevil Şen, protokol mensupları ve öğrenciler katıldı.

"Ağaç sevgisini bir seferberlik, bir fidan dikimini bir millet meselesi olarak görüyoruz"

Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen fidan dikimi başlamadan önce yaptığı konuşmada, geleceğe nefes olmak ümidiyle fidanları toprakla buluşturmaya devam ettiklerini belirterek, "Hedefimiz vatanımızın her karışında zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafına katkıda bulunmaktır. Geleceğe nefes seferberliğimiz gördüğü yüksek ilgiyle hedeflerini aşarak dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştü. Bu güzel çabaya destek veren basın mensuplarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve öğrencilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından her yıl 11 Kasım gününün Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanacağını duyurması ile birlikte bugün burada toprağa hayat canlılara nefes olacak anlamlı bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Geleceğe Nefes Seferberliği çerçevesinde düzenlenen etkinlikle yeşilin her tonunun olduğu yemyeşil bir Türkiye inşa edeceğiz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle dünya değişiyor biz daha hızlı değiştireceğiz. İklim krizinin etkilerini en aza indirgemek için bütün adımları atarken orman varlığımızı da arttırıyoruz. Havanın suyun toprağın ve bunların oluşturduğu güzelliklerin korunması için çalışıyoruz. Ülkemizin orman alanını ve ağaç servisine çoğaltmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevreyi korumakla kalmayıp geliştirerek güzelleştirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın çabası içerisindeyiz. Ağaç sevgisini bir seferberlik, bir fidan dikimini bir millet meselesi olarak görüyor, bu meyanda vatanımızın her karışında zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafına katkıda bulunmaktan onur duyuyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından protokol mensupları ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu. - ORDU

Fatsa'da dikilen fidan sayısı 5 bin 500'e ulaştı
Fatsa'da dikilen fidan sayısı 5 bin 500'e ulaştı
Fatsa'da dikilen fidan sayısı 5 bin 500'e ulaştı

Recep Tayyip Erdoğan, Geleceğe Nefes, Kasım, Fatsa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fatsa'da dikilen fidan sayısı 5 bin 500'e ulaştı - Son Dakika


Son Dakika

Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü! 13:37 Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü! Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanladı 13:17 Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanladı Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı 12:31 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım 12:14 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti 11:55 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti 11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden 10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor 10:03 Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor

Son Dakika Haberleri
13:36 Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü!
13:15 Burak Elmas, stada gelen minik misafirini Galatasaraylı yaptı!
13:11 Nijeryalı sahte menajer, Güney Koreli futbolcuları dolandırdı
12:45 100 liralık halı 50 liraya düşünce, vatandaşlar mağazaya akın etti
12:42 Rusya, ABD gemilerine tepki gösterdi: Ateşle oynuyorlar
12:30 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor
12:13 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım
11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi
11:54 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj         
13:40
Bartın'da 417 öğrenci hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı Bartın'da 417 öğrenci hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı         
13:26
Burak Elmas, stada gelen minik misafirini Galatasaraylı yaptı! Burak Elmas, stada gelen minik misafirini Galatasaraylı yaptı!         
13:15
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak         
11:32
Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi         
11:09
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 13:45:32. #1.11#
SON DAKİKA: Fatsa'da dikilen fidan sayısı 5 bin 500'e ulaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement