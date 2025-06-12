Fazıl Say, İznik'te 'İznik Türküsü' ile Dünya Prömiyerini Yapacak - Son Dakika
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Fazıl Say, İznik'te 'İznik Türküsü' ile Dünya Prömiyerini Yapacak

12.06.2025 14:34
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın 21 Haziran'da İznik'te vereceği konserde 'İznik Türküsü' adlı yeni eserinin prömiyerini gerçekleştireceğini duyurdu. Konserin, müzik ile tarih arasında özel bir bağ kuracağı ifade edildi.

Fazıl Say'dan İznik'e özel türkü

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın 21 Haziran akşamı İznik'te vereceği konserde, "İznik Türküsü" adlı yeni eserinin dünya prömiyerini yapacağını duyurdu. Bozbey, İznik sahilinde basın mensuplarıyla buluşmasında, bu anlamlı organizasyona tüm halkı davet etti.

Başkan Bozbey, yaptığı açıklamada 21 Haziran akşamı İznik Gölü kıyısında tarihi bir ana tanıklık edileceğini vurguladı. "Tarihi, kültürel ve medeniyetlerin binlerce yıllık beşiği olan İznik, bu kez dünyaca ünlü bestecimiz Fazıl Say'ın notalarıyla yeniden canlanmış olacak," diyen Bozbey, Fazıl Say'ın sadece Türkiye'de değil, dünya çapında saygı gören bir müzik insanı olduğunu belirtti.

"İznik Türküsü, evrensel bir buluşmayı simgeliyor"

Bozbey, "Bu toprakların derin tarihinden, kültürel zenginliğinden ve eşsiz doğasından ilhamla ortaya çıkan bu şaheser olan İznik Türküsü, sadece Bursa'mızın sanatla buluştuğu değil, evrensel bir dille dünyaya seslendiği çok özel bir buluşmayı simgeliyor olacak," ifadelerini kullandı.

Bozbey, Fazıl Say'ın İznik Türküsü adlı eserinin, ilk kez Bursa'dan yükselerek tüm dünyaya İznik'in ruhunu, sesini ve hikayesini taşıyacağını dile getirdi.

Bu konserin dinleyicilere sadece bir müzik ziyafeti sunmayacağını, aynı zamanda tarihle müziğin iç içe geçtiği unutulmaz bir deneyim olacağını söyleyen Bozbey, Helenistik dönemden Roma'ya, Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan geçmişiyle İznik'in, tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en özgün yaşam alanlarından biri olduğunu hatırlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kentin güzelliklerini hak ettiği değere ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Bozbey, Fazıl Say'ın bu eşsiz konseriyle İznik ve Bursa'yı dünyaya daha da duyurarak kentin tanıtımı anlamında önemli bir adım atılmış olacağını kaydetti.

Başkan Bozbey, Bursa'nın gelecek kuşaklara ulaşması için önemli bir konseri İznik'te gerçekleştirecek olan Fazıl Say'a yürekten teşekkürlerini sunarken, bu sanat buluşmasının gerçekleşmesinde katkı sağlayan ve kültürel mirasa sahip çıkma konusunda emek veren tüm arkadaş ve dostlarına da şükranlarını iletti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fazıl Say, İznik'te 'İznik Türküsü' ile Dünya Prömiyerini Yapacak - Son Dakika

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