Feci kaza kamerada: Tırın altında kalan motosiklet sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Feci kaza kamerada: Tırın altında kalan motosiklet sürücü hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikleti ile yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kalan şahıs hayatını kaybetti. Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Salih Nuri Aşuk, motosikleti ile yaya geçidini kullanarak araçların kırmızı ışıkta beklediği sırada yolun karşısına geçmek istedi. Ancak, ışığın yeşile dönmesiyle birlikte tırın kör noktasında kalan Aşuk, motosikleti ile tırın altına kaldı. Kazayı fark edenlerin uyarısıyla tır durduruldu, ancak Aşuk olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

08.05.2024 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Feci kaza kamerada: Tırın altında kalan motosiklet sürücü hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikleti ile yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın- Denizli Karayolu Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Nuri Aşuk 09 NB 281 plakalı motosikleti ile yaya geçidini kullanarak araçların kırmızı ışıkta beklediği sırada yolun karşısına geçmek istedi. Kısa süre sonra ışığın yeşile dönmesi ile T.K. yönetimindeki 09 AFH 346 plakalı tırın kör noktasında kalan Aşuk motosikleti ile tırın altına kaldı. Kazayı fark edenler tır sürücüsünü uyarıp durmasını sağlarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Aşuk'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken polis ekipleri gerekli işaretlemeleri yaparak çevre güvenliğini aldı. Aşuk'un cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Nazilli, Denizli, trafik, Aydın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Feci kaza kamerada: Tırın altında kalan motosiklet sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:36 Ayşe Ateş’in Savcılık İfadesinde “Mhp“ ve “Ülkü Ocakları“ Onlarca Kez Geçerken, İddianamede Hiç Yer Almadı Ayşe Ateş'in Savcılık İfadesinde "Mhp" ve "Ülkü Ocakları" Onlarca Kez Geçerken, İddianamede Hiç Yer Almadı
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
21:06 Transfer için şartı var Semih Kılıçsoy’u isteyen kulüplerin işi artık daha zor Transfer için şartı var! Semih Kılıçsoy'u isteyen kulüplerin işi artık daha zor
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
18:23 Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 21:26:22. #1.13#
SON DAKİKA: Feci kaza kamerada: Tırın altında kalan motosiklet sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement