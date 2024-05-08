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Feci kaza kamerada: Tırın altında kalan motosiklet sürücü hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikleti ile yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın- Denizli Karayolu Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Nuri Aşuk 09 NB 281 plakalı motosikleti ile yaya geçidini kullanarak araçların kırmızı ışıkta beklediği sırada yolun karşısına geçmek istedi. Kısa süre sonra ışığın yeşile dönmesi ile T.K. yönetimindeki 09 AFH 346 plakalı tırın kör noktasında kalan Aşuk motosikleti ile tırın altına kaldı. Kazayı fark edenler tır sürücüsünü uyarıp durmasını sağlarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Aşuk'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken polis ekipleri gerekli işaretlemeleri yaparak çevre güvenliğini aldı. Aşuk'un cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.