Fedon Kalyoncu'ya Muğla ve Bodrum Belediyesinden fahri turizm elçiliği beratı verildi - Son Dakika
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Fedon Kalyoncu'ya Muğla ve Bodrum Belediyesinden fahri turizm elçiliği beratı verildi

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Fedon Kalyoncu\'ya Muğla ve Bodrum Belediyesinden fahri turizm elçiliği beratı verildi
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Sanatçı Fedon Kalyoncu'ya, Bodrum ve Muğla'ya kültürel katkıları nedeniyle Muğla Büyükşehir ve Bodrum belediyelerince fahri turizm elçiliği beratı ve plaketi verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ndeki törende Fedon, bunun evlatlarına bırakacağı bir miras olduğunu söyledi.

Bodrum ile özdeşleşen sanatçı Fedon Kalyoncu'ya, Bodrum ve Muğla'ya kültürel katkıları dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi tarafından fahri turizm elçiliği beratı ve plaketi verildi.

Sanatçı Fedon Kalyoncu için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde tören düzenlendi. Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras katıldı. Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci yaptığı konuşmada, Türk müziğine ve evrensel müziğe verdiği katkılardan dolayı Fedon'a fahri turizm elçiliği beratı ve plaketi verildiğini belirtti. Başkan Mandalinci, "Bugün burada onunla beraber bu anı yaşıyor olmak benim adıma çok büyük bir gurur ve onur. Kendisine Türk müziğine ve uluslararası evrensel müziğe katmış olduğu katkılar için hem şahsım, hem kurumum hem de bütün hemşehrilerim adına yürekten teşekkür ediyorum. Ömrümüzün uzun ve nice bir anını geçirmiş olduğunuz Bodrum'da her zaman sizlerle beraber, hem yazı karşılamak hem yazı uğurlamak üzere bizler her zaman hazırız. İyi ki varsınız, fahri kültür elçisi beratını vermekten de sizlere büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim" dedi.

"Yunan ile Rum'u karıştırmamız gerektiğini anlatamadım"

40 yıldır sahnelerde şarkı söylediğini belirten Fedon, kendisine verilenin bir ödül olmadığını, çocuklarına bırakabileceği bir miras olduğunu söyledi. Fedon, "Kelimeleri süzerek konuşmam lazım. Beni şereflendirdiniz, onurlandırdınız ve ben 81 yaşına girdim. 40 yıldır şarkı söylüyorum. Binlerce ödülüm var. Ama bu bir ödül değil, benim evlatlarıma bırakabileceğim bir mirastır. 80 yıl öteki olarak yaşadım. Hep ayrıştırıldım. Ben doğduğum günden bugüne Atatürk'ün bir neferiyim. Yunan ile Rum'u karıştırmamız gerektiğini anlatamadım. Çok büyüklerime gittim. Yaşça ve sıfat olarak benden çok büyüklere gittim anlatamadım. Ben belki ismim Fedon, Hristiyan'ım ama ben çoğu Müslümandan daha çok Türk'üm. Hodri meydan. Gelsinler karşıma. Bu ülke için ne yaptım, gelsin ben ona anlatayım" dedi.

"Fedon, kültürü ve yaşamıyla örnek bir insandır"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şarkıcı Fedon ile tanışıklıklarının belediye başkanı olmadan önceye dayandığını belirterek, "Biz Fedon ağabey ile bayağı eskiden tanışıyoruz. Ben belediye başkanı olmadan önce işletmecilik yapıyordum. Bodrum Ortakent'te Fedon ağabeyle tanıştık. Yani sadece bir şarkıcı, şarkı söyleyen solist olarak ve sanatçı olarak görmüyorum Fedon ağabeyi. Fedon ağabey kültürü ve yaşamıyla örnek bir insandır aynı zamanda. Disipliniyle, insanlara verdiği duyguyla ve gerçekten biraz önce söylediğim gibi vatanına, milletine bağlılığıyla, yaşamı boyunca bu ülkeye kattıklarıyla bizim için çok kıymetlidir. Biz ona sadece şimdi Bodrum'da yaşadığı için değil, bütün bu değerler için aslında bütün bu teşekkürlerimizi, şükranlarımızı, minnetlerimizi arz ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Fedon Kalyoncu'ya Muğla ve Bodrum Belediyesinden fahri turizm elçiliği beratı verildi - Son Dakika
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