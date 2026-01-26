Kış günü belediye ekiplerinden ikram - Son Dakika
Kış günü belediye ekiplerinden ikram

26.01.2026 10:16  Güncelleme: 10:18
Adana'nın Feke ilçesinde yoğun kar yağışına rağmen Feke Belediyesi ekipleri, pazar yerinde çalışan ve yolda olan vatandaşlara kavurma ve ayran ikramında bulundu.

Adana'nın Feke Belediyesi ekipleri, vatandaşlar ile pazarcılara kavurma ve ayran ikram etti.

Feke ilçesinde yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı ilçe merkezinde ise soğuk hava etkisini sürdürüyor. Feke Belediyesi ekipleri pazar yerinde soğukta mesai yapan çalışanlar ile yolda olan vatandaşlara ikramlarda bulundu. Pazarcılar ile vatandaşlara kavurma ve ayran ikram eden edildi. Vatandaşlardan Ali Özen, yolların hızla açıldığını gördüklerini belirtirken, ikramlar içinde teşekkür etti.

Ekiplerin vatandaşlara yönelik desteklerinin sürdüğü bildirildi. - ADANA

Kış günü belediye ekiplerinden ikram
