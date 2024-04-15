Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar EuroLeague\'de şampiyon oldu

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Mersin'in ev sahipliği yaptığı FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four sona erdi. Avrupa Şampiyonluğu için parkeye çıkan Fenerbahçe Alagöz Holding, mücadeleyi 106-73 kazanarak üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Mersin'de düzenlenen FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four sona erdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Final Four'un final maçı olan Fenerbahçe Alagöz Holding-Villeneuve d'Ascq LM karşılaşmasını izleyerek Türkiye temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz Holding'e destek verdi.

Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki mücadeleyi Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, FIBA Genel Sekreteri Kamil Novak, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Yardımcısı Hüseyin Beşok, TBF Başkanvekili Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ile kent protokolü ve sporseverler izledi.

Avrupa şampiyonluğu için parkeye çıkan Fenerbahçe Alagöz Holding, mücadeleyi 106-73 kazanarak, üst üste iki kez şampiyonluk elde etmiş oldu. Galibiyetin ardından Fenerbahçeli oyunculara madalyalarını takdim eden Seçer, oyuncuları tebrik ederek sevinçlerine ortak oldu.