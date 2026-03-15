Fenerbahçe Boksta İftar Buluşması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe SK camiasında boksa gönül vermiş eski sporcular ve antrenörler, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programda eski boksörler yıllar sonra aynı sofrada buluşarak hem hasret giderdi hem de sporun geleceği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Programda konuşan Hakan Safi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, "Ramazan ayının 25. gününü idrak ettiğimiz bugün sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ramazan birlik ve beraberliğin ayıdır. Biz de Fenerbahçeliler olarak bu mübarek ayda her gün sahur ve iftarlarda bir araya gelmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin olduğu her yerde umut vardır. İnşallah yarınları birlikte daha güzel yaşayacağız" dedi.

Fenerbahçeli boksörleri bir araya getiren organizasyonun öncülerinden Fenerbahçeli Boksörler Derneği Başkanı İmam Yılmaz ise gecenin amacının eski sporcuları yeniden buluşturmak olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'de bokstan gelmiş arkadaşlarımızın bir araya gelip sosyalleşmesi için böyle bir organizasyon düzenledik. Katılımın yoğun olması bizi çok mutlu etti. Sporcular sporu bıraktıktan sonra amatör branşlar çoğu zaman sahipsiz kalıyor. Biz de bundan sonraki süreçte daha kurumsal bir yapı oluşturmak ve dernekleşmek için adımlar atmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası şampiyon ve profesyonel boks antrenörü Ali Çıtak da uzun zamandır böyle bir buluşmaya ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Eski boksörler olarak uzun zamandır bir araya gelemiyorduk. Bu organizasyona öncülük eden İmam kardeşime teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de boks 1955'ten bu yana var. Ben de yıllarca sporcu ve antrenör olarak görev yaptım. Bundan büyük onur ve gurur duyuyorum. Fenerbahçe'nin olduğu her yerde mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etkinlikler, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 15:17:32. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.