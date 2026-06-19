Down sendromlu İbrahim Halil karate ve resimle hayata tutundu

Koyu bir Fenerbahçe hayranı olan down sendromlu İbrahim Halil Aslan, Birecik Gençlik Merkezinde karate ve resim atölye çalışmalarına katılarak adete hayata yeniden tutundu. Kursta karate, yağlı boya gibi etkinliklere katılan Aslan, evde ise temizlik yapıp bulaşık yıkayarak annesine yardımcı oluyor.

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde yaşayan Mehmet ve Fidan Aslan çiftinin 8 çocuklarından yedincisi olan 27 yaşındaki İbrahim Halil Aslan, down sendromlu olarak dünyaya geldi. Altı kız, iki erkek çocuk sahibi olan Aslan ailesi, İbrahim Halil'i el üstünde tutuyor. Zamanla kız ve erkek kardeşlerinin evlenmesiyle evde yalnız kalarak içine kapanan İbrahim Halil, ailesi tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Birecik İlçesinde açtığı gençlik merkezine kaydedildi. Birecik Gençlik Merkezinde karate kursuna başlayan İbrahim Halil Aslan, hocalarının da desteğiyle önemli bir gelişim sağladı. Gittiği spor salonunda arkadaşlarıyla birlikte karate öğrenen Aslan, bir de siyah kuşak sahibi oldu.

Resim sanatı agresifliğini azalttı

Resim sanatına da eli yatkın olduğu fark edilen Aslan aynı merkezde resim kursu kursuna da başladı. Karate ve resim kursuna başladıktan sonra hayatında farklılıklar gözlemlenen Aslan, içine kapanık olduğu dönemleri atlatarak hayata yeniden adapte oldu. Ev ortamında içine kapanan ve agresif tavırlar sergileyen Aslan, gençlik merkezindeki kurslar sayesinde çevresine pozitif enerji veriyor.

Okuma yazmayı yeninden öğendi

Gençlik merkezinin neşe kaynağı olan Aslan, kurslara her gün ablası Zeynep Aslan ile birlikte geliyor. Alt sınıf gurubundan eğitim alarak liseyi tamamlayan Aslan, zamanla unuttuğu okuma yazmayı da gençlik merkezinde yeniden öğrendi.

Sarı lacivert renklere aşık

Koyu bir Fenerbahçe hayranı olan Aslan, yaptığı yağlıboya tablolarla ileride sergi açmayı planlıyor. Ev işlerinde annesine yardım eden Aslan, kahve pişirip boş zamanlarında ders çalışıyor. Aslan'ın, odasının büyük bir bölümünü ise Fenerbahçe renkleriyle süslediği gözlendi. Resim yapmayı çok sevdiğini anlatan İbrahim Halil Aslan, "27 yaşındayım, resim kursuna gidiyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Karate kursuna gidiyorum, spor yapıyorum. Sergi açmak istiyorum" dedi.

İçine kapandığı dönemde agresif davranışlar sergilediğini söyleyen ablası Zeynep Aslan, "İbrahim'in öncelikle o boşluk sürecinde öfke yönetimi çok zor oluyordu. Agresif tavırlar sergiliyordu. Resim kursuna başladıktan sonra buradaki arkadaşlarıyla, sosyalleşmesiyle, resim yapmaya başlamasıyla İbrahim daha da mutlu oldu. Bu hayatına da yansıdı. Bir şeylere odaklanması onu pozitif yönde etkiledi. İbrahim evde çok mutlu, arkadaşlarıyla arası çok iyi, öğretmenleriyle iletişimi İbrahim'i her zaman pozitif yönde etkiliyor" dedi.

Her şeyi kardeşiyle öğrendi

Erkek kardeşlerinin İbrahim'i olumlu yönde etkilediğini söyleyen Zeynep Aslan, "Tabii İbrahim'e çok büyük etkisi oldu. O bisiklet sürmeye başladı, İbrahim de bisiklet öğrenmek istedi, O yüzmeyi öğrendi, İbrahim de yüzmeyi öğrendi, yürümeyi öğrenmesi bile İbrahim'in daha da iradeli bir şekilde ilerlemesini sağladı. Tekvandoya yazılmak istedi ama biz o dönem İbrahim'i okul dışında herhangi bir etkinliğe göndermiyorduk. Bu süreçte de çok korktuk. Açıkçası arkadaşları tarafından zorbalığa uğrar mı yani ona birisi bir şekilde yaklaşırlar mı diye çok korktuk. İlk geldiğimiz günden itibaren buradaki herkesin güler yüzlü sıcakkanlılığıyla biz de bir güven oluştu. Burada Mustafa hocamız var, Tekvando hocamız. Onun zaten İbrahim'e özel ilgisi var. Doğum gününde olsun, herhangi bir etkinlikte olsun İbrahim'i hiçbir zaman göz ardı etmeden hep aktif bir şekilde rol aldırıyor. İbrahim şu an okuma yazma becerisini de çok ilerletti. Son alfabe grubunda ve şu an kendi adını okuyabiliyor. Birçok mesajı okuyabiliyor" ifadelerini kullandı.

Resim Öğretmeni Hacer Sarı ise "2019'dan bu yana resim eğitmeni olarak görev yapmaktayım. İbrahim gibi güzel arkadaşlarımız bizimle birlikte resim yapıyor. İbrahim ilk geldiğinde zor bir süreçten geçtiği için içine kapanık bir öğrenciydi. Arkadaşlarıyla birlikte sağladığı uyum, bizimle birlikte gösterdiği, kendisinin de gösterdiği çabayla çok yol kat etti. Tekvando dersinde de güzel başarılara imza atıyor. Bir süre sonra İbrahim etkinliklerdeki gösterilere çıkmaya başladı. Bununla birlikte çok güzel bir özgüvene sahip olmaya başladı. İbrahim şu an bizim kurumumuzun neşesi. Açıkçası biz onsuz yapamıyoruz, o da artık bizsiz yapamamaya başladı. Gün içerisinde birbirimizi muhakkak görüyoruz. Bu özgüven İbrahim'de disiplin de oluşturmaya başladı. Şu an İbrahim çok güzel bir şekilde okuma yazma eğitimini tamamladı, çok güzel resimler yapıyor. Normal bir bireyin hemen hemen aynısı gibi, yani birçok normal bireyin üstlendiği görevlerin birçoğunu İbrahim'i de yapıyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA