Ülkemize büyük gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan kaptan Eda Erdem Dündar'ın ismi, Fethiye Belediyesi tarafından Muğla'da yaşadığı evinin bulunduğu sokağa verildi.
Filenin Sultanları'na yapılan jestlere bir yenisi daha eklendi. Muğla'nın Fethiye Belediyesi, ekim ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdiği toplantıda, Eda Erdem Dündar hakkında yeni bir talepte bulunuldu.
Kaptan Dündar'ın Göcek Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokağa, "Eda Erdem Dündar" isminin verilmesi oylamaya sunuldu. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı'nda, A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı milli voleybolcu Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini söylemişti.
Son Dakika › Yerel › Adı sonsuza kadar yaşayacak! Eda Erdem'e Muğla'dan büyük jest - Son Dakika