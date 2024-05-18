Fenerbahçe Taraftarı Engelli Kardeşine Destek Oluyor - Son Dakika
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Yerel

Fenerbahçe Taraftarı Engelli Kardeşine Destek Oluyor

Fenerbahçe Taraftarı Engelli Kardeşine Destek Oluyor

Semih, mendil satarak engelli kardeşinin sigortasını ödüyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ise Semih'in kongre üyesi olma isteğini karşılıksız bırakmıyor.

18.05.2024 11:39  Güncelleme: 11:43
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Koyu Fenerbahçe taraftarı olan Semih, mendil satarak kendisi gibi engelli kardeşinin sigortasını ödüyor, ihtiyaçlarını karşılıyor. Semih'in kongre üyesi olma isteğini ise Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez karşılıksız bırakmadı. 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında evlerine ziyarete gittiği Semih (36) ve Tolga (34) ile yakından ilgilenen Başkan Çerkez, iki kardeşin tüm ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi. Başkan Çerkez'in, "Semih artık çalışma, ben size bakarım" teklifine, "Hayır başkanım. Çalışmam lazım" diye karşılık veren Semih, haftanın dört günü Çekmeköy'den Üsküdar'a gidip, akülü arabada mendil satıyor.

50 yıl önce memleketleri Ardahan'dan göç edip İstanbul Çekmeköy, Sultançiftliği Mahallesi'nde oturmaya başlayan Hülya ve İzzet Sarıkaya çifti kendilerine yeni bir hayat kurdu. Mutlu evliliklerinden Semih ve Tolga adını verdikleri iki erkek çocuğu oldu. Tanısı konulamamış bir hastalık nedeniyle Tolga henüz 15 yaşındayken felç geçirerek yürüme ve konuşma yetisini büyük ölçüde yitirdi. Sarıkaya çifti, oğullarının hastalığıyla ilgili çalmadık kapı, gitmediği hastane kalmadı ancak Tolga'nın hastalığına bir çare bulamadılar.

Davul zurnayla askere gitmişti ancak kardeşi gibi aniden hastalandı

Kardeşinin ani hastalığı Semih'e de büyük üzüntü yaşattı. Mahallede akrabaları, komşuları onu davul zurnayla 2008 yılında askere gönderdi. Semih acemi birliği için Sivas'a ardından usta birliği için Trabzon'a gitti. Askerliğinin beşinci ayında Semih'ten de acı haber geldi. O da kardeşi gibi aniden hastalığa yakalandı. Önce GATA'ya tedavi için yatırıldı. Bir süre GATA'da yatan Semih taburcu edildi. Sarıkaya çifti Semih'i de doktor doktor dalaştırdı, ona da bir çözüm bulamadılar.

"Semih'in mücadelesi hepimize ders olsun"

Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi'nde yaşayan Sarıkaya ailesini ziyaret eden Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in Semih ve Tolga'yla buluşmasında mahalle muhtarı Engin Çelik de yer aldı. Sarıkaya ailesinin bu güne kadar her türlü ihtiyacıyla ilgilenen muhtar Çelik, "Mahallemizde 26 tane dezavantajlı evladımız var. Hem İBB yetkilileri hem de yeni dönemde Çekmeköy Belediye Başkanımız yakından ilgileniyor" dedi.

Semih'in verdiği mücadelenin, yaptığı güzelliklerin herkese ders olması gerektiğini ifaden eden Başkan Çerkez ise, "Haftanın dört günü buradan kalkıp, Üsküdar'a gitmek büyük bir çaba. Belediye otobüsüyle gidip, akşam 22.00 sularında tekrar eve dönen Semih, akülü arabayla mendil satıyor. Bu halde verdiği mücadele, yaşama azmi ve isteği takdirle karşılanmalı" diye konuştu.

Semih'in engelli kardeşi ve okuyan öğrenci kardeşleri için verdiği mücadelenin büyük bir insanlık dersi olduğuna dikkat çeken Çerkez, "Bu azim ve gayret hepimiz için rehber olmalı. Tanısı konulamayan hastalığa yakalanan iki kardeşi hayata bağlayan en önemli şey ise anne ve babasının gayreti. Bu gayret çok kıymetli. Semih, koyu bir Fenerbahçe taraftarı. Kendisi kongre üyesi olmak istiyor. İlk fırsatta onu Fenerbahçe kongre üyesi yapacağım. Önümüzdeki sezon da birlikte maç izlemeye gideceğiz. O verdiği mücadeleyle hepimize insanlık dersi veren bir iyilik meleği. Altın kalpli. Zaman zaman mendil satarak kazandığı parayla sokak havanlarına mama, mahallede ihtiyacı olan ailelere de destek oluyor" dedi.

Semih Üsküdar esnafının da kahramanı

Satış yaptığı Üsküdar'da bölge esnafının da kahramanı olan Semih Sarıkaya, yaptıklarını önce anlatmak istemese de Başkan Çerkez ısrar edince, "Başkanım çok önemli değil. Benim tek isteğim kardeşimin sigortasını ödeyip, onu malulen emekli etmek. Bir diğer isteğim de gücüm yettiğince çalışıp, öğrencilere burs vermek. Ben bölüştükçe, paylaştıkça mutlu oluyorum. Sokak hayvanlarına bakıyorum. Hayatı ve yaşamayı çok seviyorum" diye konuştu.

"Tek isteğim Fenerbahçe'nin şampiyonluğu"

Başkan Çerkez'in, "Bizden başka ne istiyorsun Semih" diye sorması üzerine Semih, "Tek isteğim Fenerbahçe'nin şampiyonluğu. Aziz Yıldırım başkan olursa, birlikte maç izlemek benim için paha biçilmez bir an olacak" şeklinde konuştu. Haziran ayında kongrede tekrar aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım ile görüntülü de konuşan Semih, "Bugünün kazananı benim" diyerek mutluluğunu ifade etti.

Akülü sandalye ve koltuk değnekleri verildi

Sarıkaya ailesinin taleplerini de dinleyen Başkan Çerkez, kardeşlerden gelen elektrikli tekerlekli sandalye, kol değnekleri, fizik tedavi, engelsiz yaşam aracıyla ulaşım ve evlerinin bahçesine kamelya isteğini de gerçekleştireceklerini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fenerbahçe Taraftarı Engelli Kardeşine Destek Oluyor - Son Dakika

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