Ferdi Tayfur Son Yolculuğuna Uğurlandı

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur, İstanbul'da kılınan cenaze namazı sonrası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası dualar eşliğinde Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL
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