Ferdi Tayfur'un Cenaze Töreninde Gerginlik

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Önceki gün hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur için bugün Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Ferdi Tayfur'un aile bireyleri ile ünlü sanatçının vefatından önce arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur için bugün Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Ünlü sanatçının cenazesi daha sonra cenaze namazı için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Cenaze töreninde ünlü sanatçısının vefatından önce arasının bozuk olduğu Ferdi Tayfur'un kızı ile aile bireyleri arasında gerginlik yaşandı.

Cami avlusundaki tabutun başına gelen Tuğçe Tayfur ile eski eşi, sinema sanatçısı Necla Nazır'ın tabutun başına geldiği dakikalarda yuhalama sesi yükseldi. Ünlü sanatçının yeğeni ve menajeri olan Şirin Gözalıcı'nın da Tuğçe Tayfur'a bağırdığı görüldü. O anlarda aile bireyleri "Burada yapmayın" diyerek gerginliğin büyümesini engellemeye çalıştı. - İSTANBUL