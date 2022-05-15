Festival Filmleri, Eskişehir'de Sinemaseverler ile Buluştu - Son Dakika
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Festival Filmleri, Eskişehir'de Sinemaseverler ile Buluştu

15.05.2022 15:24
Festival Filmleri, Eskişehir'de Sinemaseverler ile Buluştu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Uçan Süpürge Vakfı iş birliği ile düzenlenen Kadın Filmleri Gösterimi-2  sinemaseverler ile buluştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Uçan Süpürge Vakfı iş birliği ile düzenlenen Kadın Filmleri Gösterimi-2 sinemaseverler ile buluştu.

Kadın yönetmenlerin çektiği birbirinden özel filmlerin gösterimleri devam ediyor.  Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Uçan Süpürge Vakfı iş birliği ile düzenlenen Kadın Filmleri Gösterimi-2  GrandeArte Otel Jasmin Salon'da izlenime sunuldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının koordinesinde yapılan 3 filmin ücretsiz gösterimine, sinemaseverler büyük ilgi gösterdi.

"FESTİVALLERDE İZLEME ŞANSI BULAMADIĞIMIZ KADIN YÖNETMENLERİN FİLMLERİNİ YAŞADIĞIMIZ ŞEHİRDE İZLEME ŞANSI BULDUK"

Yönetmenliğini Anissa Bouch'un yaptığı Yalnızca İnandığımı Görürüm, yönetmenliğini Mia Mullarke'nin yaptığı Ruh Hali Atlası ve yine yönetmenliğini Nessa Wrafter'in yaptığı İlk Günler sırayla izlendi. Filmleri izleyen ve çok beğendiklerini kaydeden izleyiciler, "Festivallerde izleme şansı bulamadığımız kadın yönetmenlerin filmlerini yaşadığımız şehirde izleme şansı bulduk. Bizleri bu filmlerle buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" dediler.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, ücretsiz olarak düzenledikleri etkinlikle kadın yönetmenlerin oluşturduğu festival filmlerini Eskişehirlilerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydettiler.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Festival Filmleri, Eskişehir'de Sinemaseverler ile Buluştu - Son Dakika


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