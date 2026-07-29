Festival sahnesinde binlerce kişi Ümit Yaşar şarkılarıyla buluştu

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan sevilen sanatçı Ümit Yaşar, binlerce hayranına unutulmayacak bir gece yaşattı.

Uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından 12 kez üst üste "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görülen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan sevilen sanatçı Ümit Yaşar, binlerce hayranına unutulmayacak bir gece yaşattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen festival kapsamında Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da müzikseverlerle buluşan Ümit Yaşar, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Ümit Yaşar'ın konser coşkusuna minik hayranları renk kattı

27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali tüm hızıyla devam ederken, yoğun katılımla gerçekleşen konserde Ümit Yaşar, dinleyicilerin büyük ilgi gösterdiği sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçının güçlü yorumu ve sahne performansı boyunca izleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, amfi tiyatroda renkli görüntüler oluştu. Gecenin sonunda Ümit Yaşar, minik hayranlarıyla birlikte sahnede eğlenceli anlar yaşadı. Çocukların neşesiyle renklenen bu özel anlar, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılanırken konser coşku dolu görüntülerle sona erdi. Gecenin sonun FIDAF 2. Başkanı ve Festival Komitesi 2. Başkanı H. Gürhan Ozanoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Tarık Erdoğan tarafından Ümit Yaşar'a günün anısına plaket takdim edildi.