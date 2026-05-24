Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Silahlı Saldırıda Bulunan Kişinin "Suça Sürüklenen Çocuk" Olduğu Öğrenildi

(MUĞLA) - Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda bulunan kişinin suça sürüklenen çocuk statüsündeki E.T.Ç. olduğu öğrenildi.

Fethiye Belediye Başkanı Karaca'nın sol bacağından ateşli silahla vurulmasına ilişkin detaylar netleşmeye başladı.

Edinilen bilgiye göre, Karaca'nın eşi Çiğdem Karaca, faili, olaydan bir gün önce de evlerinin yakınlarında keşif yaparken gördüklerini belirtti. Olay günü maskeli halde yeniden karşılaştıkları şüpheliye neden maske taktığını sorduklarını ifade eden Çiğdem Karaca, "Aramızda tartışma çıktı. 'Sizi polise ihbar edeceğiz' dediğimiz anda silahını çekerek eşimi bacağından vurdu" ifadesini verdi.

Polisin yürüttüğü soruşturmada tetiği çeken kişinin "suça sürüklenen çocuk" statüsündeki E.T.Ç. olduğu belirlendi.

E.T.Ç'nin 20 Mayıs'ta otobüsle Fethiye'ye geldiği ve Karaca'nın evinin çevresinde keşif yaptığı belirlendi. Saldırının ardından ticari taksiyle Fethiye'den ayrılan E.T.C, Bodrum'un Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir evde T.D. isimli kişiyle birlikte gece saatlerinde gözaltına alındı. Adreste 700 gram skunk adlı uyuşturucu maddesi ile hassas terazi de ele geçirildi.

Olayla ilgili E.T.Ç'nin de arasında yer aldığı 3 kişi gözaltında bulunuyor, Karaca'nın tedavisi ise sürüyor.