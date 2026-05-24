Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Silahlı Saldırıda Bulunan Kişinin "Suça Sürüklenen Çocuk" Olduğu Öğrenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Silahlı Saldırıda Bulunan Kişinin "Suça Sürüklenen Çocuk" Olduğu Öğrenildi

24.05.2026 13:51  Güncelleme: 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı düzenleyen kişinin suça sürüklenen çocuk statüsündeki E.T.Ç. olduğu belirlendi. Saldırı öncesi keşif yaptığı, olay sonrası uyuşturucuyla yakalandığı öğrenildi.

(MUĞLA) - Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda bulunan kişinin suça sürüklenen çocuk statüsündeki E.T.Ç. olduğu öğrenildi.

Fethiye Belediye Başkanı Karaca'nın sol bacağından ateşli silahla vurulmasına ilişkin detaylar netleşmeye başladı.

Edinilen bilgiye göre, Karaca'nın eşi Çiğdem Karaca, faili, olaydan bir gün önce de evlerinin yakınlarında keşif yaparken gördüklerini belirtti. Olay günü maskeli halde yeniden karşılaştıkları şüpheliye neden maske taktığını sorduklarını ifade eden Çiğdem Karaca, "Aramızda tartışma çıktı. 'Sizi polise ihbar edeceğiz' dediğimiz anda silahını çekerek eşimi bacağından vurdu" ifadesini verdi.

Polisin yürüttüğü soruşturmada tetiği çeken kişinin "suça sürüklenen çocuk" statüsündeki E.T.Ç. olduğu belirlendi.

E.T.Ç'nin 20 Mayıs'ta otobüsle Fethiye'ye geldiği ve Karaca'nın evinin çevresinde keşif yaptığı belirlendi. Saldırının ardından ticari taksiyle Fethiye'den ayrılan E.T.C, Bodrum'un Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir evde T.D. isimli kişiyle birlikte gece saatlerinde gözaltına alındı. Adreste 700 gram skunk adlı uyuşturucu maddesi ile hassas terazi de ele geçirildi.

Olayla ilgili E.T.Ç'nin de arasında yer aldığı 3 kişi gözaltında bulunuyor, Karaca'nın tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Silahlı Saldırıda Bulunan Kişinin 'Suça Sürüklenen Çocuk' Olduğu Öğrenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

14:56
CHP Genel Merkezi’nin içi savaş alanına döndü Göz gözü görmüyor
CHP Genel Merkezi'nin içi savaş alanına döndü! Göz gözü görmüyor
14:53
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
14:34
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
14:27
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
14:15
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
13:53
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 15:21:15. #.0.4#
SON DAKİKA: Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Silahlı Saldırıda Bulunan Kişinin "Suça Sürüklenen Çocuk" Olduğu Öğrenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.