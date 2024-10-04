Fethiye\'de 29 Ekim Toplantısı

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Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş başkanlığında; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Koordinasyon Toplantısı, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş'ın başkanlığında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları kapsamında bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, ilgili kurum amirleri katılım gösterdi.

Toplantıda, Cumhuriyet Bayramı'nın coşku ve heyecan içinde kutlanması için gerekli organizasyonlar ve alınacak önlemler ele alındı. Kaymakam Ertaş, bayram programının tüm Fethiye halkına hitap edecek şekilde planlanması gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca, bayram etkinliklerinin güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm kurumların iş birliği içinde çalışması gerektiğini ifade etti.

Fethiye'deki tüm kesimlerin katılımının önemine dikkat çekilen toplantı, bayram hazırlıklarıyla ilgili detayların paylaşılmasıyla sona erdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın, Cumhuriyetin değerlerinin ve kazanımlarının hatırlanması açısından büyük bir öneme sahip olduğu kaydedildi. - MUĞLA