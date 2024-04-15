Fethiye'de İlk Kez Düzenlenen Çocuk Şenliği Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fethiye'de İlk Kez Düzenlenen Çocuk Şenliği Başladı

Fethiye\'de İlk Kez Düzenlenen Çocuk Şenliği Başladı

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün düzenlediği çocuk şenliği, törenle başladı. Şenlik, farklı yaş gruplarından çocukların katılımıyla 2 gün sürecek. Futbol, voleybol, satranç ve flor curling turnuvalarının yapıldığı şenliğe 21 okuldan 800 öğrenci katıldı. Şenlikte çocukların spora ve sanata yönlendirilmesi vurgulandı.

15.04.2024 15:55  Güncelleme: 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün ilk kez düzenlediği 'çocuk şenliği' törenle başladı. Farklı yaş gruplarından çocukların katılım gösterdiği şenlik 2 gün sürecek.

Fethiye'de ilk defa düzenlenen çocuk şenliği Beşkaza Spor Salonu ve Sentetik Futbol Sahası'nda başladı. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ve çok sayıda öğrencinin katılımı ile törenle başlayan şenlik, turnuvalarla devam etti. Futbol, voleybol, satranç ve flor curlinh turnuvalarının yapıldığı şenliğe 21 okuldan 800 öğrenci katılım sağladı.

Çocukları geleceğe hazırlamak için canla başla mücadele ettiklerini söyleyen Harun Reşit Yiğit, tüm katılımcılara teşekkür etti. Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek için spora ve sanata yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan İsmail Hakkı Ertaş, tüm çocukların bayramını kutladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Gençlik, Fethiye, Çocuk, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye'de İlk Kez Düzenlenen Çocuk Şenliği Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
19:52 CHP’li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi CHP'li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 04:26:00. #1.11#
SON DAKİKA: Fethiye'de İlk Kez Düzenlenen Çocuk Şenliği Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement