Fethiye\'de Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kan stoklarının azalması nedeniyle 3 gün sürecek kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanyaya ilk destek Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş'tan geldi.

Fethiye Kaymakamlığı ve Kızılay Şubesi tarafından düzenlenen kan bağış kampanyası Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleştirildi. İlçenin 3 farklı noktasında 3 gün boyunca devam edecek kampanyaya, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, İlçe Müftüsü Kamil Oktay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şaban Sarıkaya, farklı kamu kurum ve kuruluşlarının personeli ile vatandaşlar katılım gösterdi. Hastalara umut olmak için kan bağışının önemine değinen Kaymakam Ertaş, kan bağışında bulunmanın vatandaşlık görevi olduğunu hatırlattı.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş konuşmasında, "Kan bağışında bulunmak bir vatandaşlık görevi. Fethiye Kaymakamlığı olarak 3 gün kan bağışı kampanyası düzenledik. Bizde bu amacı yerine getirmiş olduk. Her zaman kan bağışı organizesi oluyor. Fakat Fethiye'de Kaymakamlık olarak ilk kez kan bağışı kampanyası gerçekleştiriliyoruz. Bütün kurumlara ve halkımıza haberdar ettik. Kan ihtiyacının karşılanması için 3 noktada kan bağış kampanyasını düzenledik. Kan, candır. Herkesin muhakkak kana ihtiyacı vardır. Kan bağışında da tek yetkili Türkiye'de Kızılay'ımız. Tüm kurumlarımızla burada bulunup, Fethiye Kaymakamlığı olarak Kızılay'a destek verdik. Tüm halkımızı kan bağışına bekliyoruz. Kan bağışı 3 gün sürecek. Yarın da yine şehir merkezinde ve Ömer Özyer okulunda devam edecek. Fethiye'miz zaten kan bağışı konusunda çok duyarlı. Bugün biraz daha konuya dikkat çekmek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Tüm Fethiye halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MUĞLA