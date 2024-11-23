Fethiye'de Öğrencilere STEM Eğitimi - Son Dakika
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Fethiye'de Öğrencilere STEM Eğitimi

Fethiye\'de Öğrencilere STEM Eğitimi

Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilere STEM becerilerini kazandırmak amacıyla etkinlikler düzenliyor. Scientix Elçisi Betül Özlen Çırak rehberliğinde birçok ilkokul ve anaokulunda çeşitli STEM aktiviteleri gerçekleştirildi. Bu etkinlikler sayesinde öğrencilerin problem çözme yetenekleri ve düşünme becerileri pekiştiriliyor. STEM eğitimleri, bilim insanı ve mühendis olma yolunda geleceğin temellerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

23.11.2024 13:43
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Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilere STEM becerilerini kazandırmak amacıyla etkinlikler düzenliyor.

Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan STEM Farkındalık Etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Scientix Elçisi Betül Özlen Çırak, Cumhuriyet İlkokulu, Karaçulha İlkokulu, Eldirek İlkokulu, Yusuf İzzet Gökçe İlkokulu, Çamköy Anaokulu, Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin MTAL, Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İHL ve Kaymakam Mustafa Karslıoğlu İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelerek çeşitli STEM etkinlikleri gerçekleştirdi.

Öğrencilere bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında farkındalık kazandırmanın amaçlandığı etkinliklerde Betül Özlen Çırak'ın rehberliğinde yapılan çalışmalar, öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine ve düşünme becerilerini pekiştirmelerine katkı sağlıyor.

Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ygeleceğin bilim insanları ve mühendislerini yetiştirmek için bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini belirtirken, öğrenciler, STEM eğitimleri sayesinde bilimsel düşünce yapısını geliştirme fırsatı buluyor.

STEM nedir?

STEM, science, technology, engineering ve math'in (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) kısaltılması olan bir kelimedir. STEM, 2011 yılından itibaren ABD'de uygulanmaya başlayan popüler bir eğitim sistemi olarak dünyada birçok okulda uygulanmaya başladı. Bu sistem sayesinde öğrencilere fen bilimleri ve matematik gibi dersler ezber sistemiyle verilmiyor. Bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve problem çözme tekniklerinin geliştirilmesi, merak, araştırma özelliklerinin öne çıkartılması hedefleniyor. İlerleyen teknolojiler ve dijitalleşen dünyada kullanılan cep telefonları, televizyonlar, bilgisayar ve robotik sistemler sayesinde sayısal mesleklere duyulan ihtiyaç ve talep her geçen gün artıyor. Bu sistemleri analiz edebilecek, üretebilecek ve kullanabilecek öğrencilerin üniversitelerde daha rahat eğitim alabilmeleri için STEM eğitimleri, 1-12 yıl arasında sunuluyor. Bu eğitim sistemi sayesinde öğrencilerin geleceğin mesleklerine daha kolay adapte olabilmesi ve mesleki kaygılarının ortadan kaldırılması amaçlanıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilim İnsanı, Etkinlikler, Fethiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye'de Öğrencilere STEM Eğitimi - Son Dakika

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