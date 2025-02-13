Fethiye'de Organ Bağışı ile Umutlar Yeniden Canlandı

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Fethiye'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları bağışlandı

Karaciğer ve böbrekleri başka hastalara umut olacak

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesi, organ bağışı yaparak en az iki kişiye umut oldu. Uzman ekip tarafından alınan böbrekler ve karaciğer, nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere İzmir'e götürüldü.

Fethiye'de iki gün önce beyin kanaması geçiren 74 yaşındaki hasta, özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanın dün beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesi, örnek bir davranışta bulunarak organlarını bağışlama kararı aldı. Nakil sürecini hızla başlatan hastane yetkilileri, İzmir ile iletişime geçti. Gece saatlerinde İzmir'den gelen uzman ekip tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla hastanın iki böbreği ve karaciğeri alındı. Alınan organlar İzmir'e götürülerek nakil bekleyen hastalara umut oldu. Yetkililer, organların en az iki kişiye yeni bir yaşam şansı sunacağını belirtti.