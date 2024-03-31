Fethiye\'de oy verme işlemi başladı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde sabah saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Fethiye'de yaşayan vatandaşlar oy verme işlemini sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyor. Okullarda seçim dolayısıyla yoğunluk olduğu gözlemlendi.

Ülke genelinde olduğu gibi Muğla'da da oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde de birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oylarını kullandı. Saat 08.00'de sandıkların açılması ile birlikte vatandaşlar oy kullanacağı okullara giderek vatandaşlık görevini yerine getirirken, Fethiyeli vatandaşlar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, Fethiye Belediye Başkanı, meclis üyesi ve muhtar adayları için oy kullanıyor. Oy verme işlemi saat 17.00'a kadar sürecek. - MUĞLA