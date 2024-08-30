Fethiye'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG-911 botu ziyarete açıldı - Son Dakika
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Fethiye'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG-911 botu ziyarete açıldı

Fethiye\'de Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ait TCSG-911 botu ziyarete açıldı

Fethiye'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG-911 botu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle vatandaşların ziyaretine açıldı. Ziyaretçiler, botun donanımı ve görevleri hakkında bilgi alırken, çocuklar da Sahil Güvenlik personeliyle tanışarak unutulmaz bir deneyim yaşadı. Bot, Fethiye Kordon Boyu'nda bugün saat 17.00'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

30.08.2024 15:12
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Fethiye'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG-911 botu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle vatandaşların ziyaretine açıldı.

Fethiye Kordon Boyu'nda Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG-911 botu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle vatandaşlara kapılarını açtı. Sahil Güvenlik personeli eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, ziyaretçiler çocuklarıyla birlikte askeri botu gezme fırsatı buldu. Vatandaşlar, geminin donanımı ve görevleri hakkında bilgi alırken, çocuklar da Sahil Güvenlik personeliyle tanışarak unutulmaz bir deneyim yaşadı. Askeri bot, özellikle çocukların büyük ilgisini çekerken, birçok yerli ve yabancı ziyaretçi hatıra fotoğrafı çektirdi. Sahil Güvenlik TCSG-911 botu, bugün saat 17.00'a kadar Fethiye Kordon Boyu'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

İzmir'den Fethiye'ye tatile gelen ve botu arkadaşlarıyla ziyaret eden Yunus Emre Demir; "Botu komutanlarımız eşliğinde gezdik. Detaylı bir şekilde özelliklerini anlattılar. Beklediğimizden daha teknolojik bir bot olduğunu öğrendik. Ülkemizde bu kadar teknoloji dolu araçlar görmek gurur verici. Botun hacıyatmaz formunda olması ve batmaması da çok dikkatimizi çekti. Tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG-911 botu ziyarete açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG-911 botu ziyarete açıldı - Son Dakika
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