Fethiye'de Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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Fethiye'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Fethiye'de otomobil ve motosiklet çarpıştı, Beşir El Hamuud hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

06.03.2025 23:44
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Fethiye'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Fethiye - Antalya karayolu üzerindeki Çamköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşir El Hamuud'un kullandığı 48 ASV 880 plakalı motosiklet, Ş.E.'nin yönetimindeki 12 ACF 400 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Beşir El Hamuud'a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Hamuud, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ş.E. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye'de Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika

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