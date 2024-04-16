Fethiye\'de Turizm ve Tarım Fuarı kapılarını açtı

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Fethiye'de bu yıl 12. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas ve 13. Fethiye Turistik İşletmeler, Villa Ekipmanları ve Dekorasyon Fuarı başladı.

Tarım ve turizm potansiyeli yüksek olan Fethiye'de 13. Fethiye Turistik İşletmeler, Villa Ekipmanları ve Dekorasyon Fuarı ile 12. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas fuarı Patlangıç Kapalı Pazar Yeri'nde kapılarını açtı. Özellikle yeni nesil araç, ekipman ve doğal ürünlerin tanıtıldığı fuara ilgi yoğun oldu. Özel bir organizasyon şirketi tarafından organize edilen fuara, 100 firma katıldı. Fuarın açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Fethiye Belediye Başkan Vekili Oğuz Bolelli, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Fuar, 19 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek.

"Fuarda üreticiyle tüketiciyi bir araya getirmek çok önemli"

Açılış töreninde konuşan Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, "Dünyada fuarın önemini bilmeyen yoktur. Bu fuarda da özellikle turizm bölgesi olan Fethiye'miz aynı zamanda tarım ilçesi. Tarım dünyada önemli olduğu gibi ülkemizde de çok önemli bir yeri var. Fethiye ilçemiz tarımda çok ileri bir seviyede gidiyor. Üreticileri tebrik ediyoruz. Üretimin artmasını diliyoruz. Tarım bakanlığının çok fazla destek paketi var. Bu fuarda üreticiyle tüketiciyi bir araya getirmek çok önemli olduğuna inanıyorum. Özellikle odalarımız yurtdışında bunu çok güzel başarıyorlar. Bu fuarda emeği geçen bütün taraflara, odalarımıza, tarım il ilçe müdürlüklerine, fuarcılık organizasyonuna hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

"Üreticimize sunduğumuz destek projeleri ile onların yanında olmaya çalışıyoruz"

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise, fuarın hem firmalara hem üreticilere hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek başladığı konuşmasında "Tarımsal anlamda bir gerçeğin altını çizmeden geçemeyeceğim. Şunu özellikle belirtmek isterim. Tarımsal üretim girdileri son derece yüksek. Küresel iklim felaketinin de ortaya koyduğu sonuçlar, gerek tarımsal kuraklık gerek meteorolojik kuraklık ve doğa olayları gün geçtikçe tarımsal olayları zorlaştırmakta. Özellikle açık alanda yetiştiricilik sebze ve meyvede ciddi sıkıntılarla uğraşmakta. Üreticilerimiz mağdur olmakta. Bu konuda üreticimize sunduğumuz destek projeleri ile onların yanında olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Fuar teknolojiyi üreten ile kullanan arasında bir köprü vazifesi görmektedir"

Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, "Dünyamızda ve ülkemizde yapılan tarım fuarları, tarımdaki yeni gelişimleri üreticimize sunarak, teknoloji üreten ile kullanan arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Ülkemizde tarım yıllarca siyasi iktidarlar tarafından üvey evlat muamelesi yapılmıştır. Sanayileşme çabalarının içinde tarım unutulmuş gereken önem maalesef verilememiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'efendimiz' dediği çiftçimiz, efendi gibi yaşamanın çok önünde hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Sektörde girdi maliyetlerinin, işçi maliyetlerinin pazarlanma sorunlarından dolayı çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alamamaktadır. Üreten ürettiği ile ülkesini hatta dünyayı besleyen tarım çiftçisi ve tarım hak ettiği değeri görememektedir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz. Bu nedenle çiftçi ile el ele tek yürek olmalıyız ki bu gemi batmasın. Çiftçi üretsin ki Türkiye hatta dünya aç kalmasın. Bu nedenle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

"Odamız fuarlara hep destek veriyor"

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, "Tarım ve turizm bölgemizin en önemli gelişim kaynaklarını oluşturuyor. Bu fuarda 2 sektörü birden bir araya getirdik. Odamızda bu fuarlara hep destek veriyor. Bu fuarların başarılı olmasını diliyorum. Belediyemizle beraber bu yıl Hollanda fuarına katıldık. Tanıtım anlamında EMİTT fuarına katıldık. Almanya fuarına katıldık. Aralık ayında da İngiltere'ye katılmıştık. Belediyemizle birlikte yine İngiltere'nin "jettu" firmasıyla anlaşma yapmıştık. Dijital tanıtım anlamında çalışmalar yaptık. Bunun neticesinde de 4.7 milyon kişiye ulaştık. Bu yaptığımız çalışmanın aynı zamanda turizmin daha fazla ayalara yayılmasına etkisi oldu. Bu sene turizm Mart 15'de başladı. 24 Kasım'a kadar da devam edecek. Biz de Fethiye Ticaret Sanayi Odası olarak belediyemizle bu tip dijital tanıtımlara daha fazla önem vereceğiz. Bunun yanı sıra belediyemizle birlikte coğrafi keşifler için çalışıyoruz. Arsanın üzümü ve bekçilerin patatesi ile ilgili çalışacağız. Fethiye tarhanası, kaya inciri, halı, kilim, dastar bu konuda coğrafi işaretlerimizi aldık. Bundan sonra da bölgemizin tanıtımı için elimizden geleni yapacağız. Organize sanayi bölgesinde kurulması ile çalışmalarımız devam ediyor. Bu ay sonuna kadar başvuruları alacağız. 30 Nisana kadar müracaatları devam ettireceğiz" diye konuştu. - MUĞLA