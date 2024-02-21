Fethiye'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Fethiye'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Fethiye\'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Üç otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonucunda, motosiklete çarpan başka bir motosiklet de bulunuyordu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

21.02.2024 23:43
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Fethiye'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karaçulha Mahallesi, Esenköy yolu üzerinde meydana geldi. Zincirleme trafik kazasında üç otomobil çarpıştı. Kazayı izlemek için yavaşlayan motosiklete ise arkadan gelen başka bir motosiklet çarptı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu ve olay yerinden kaçmaya çalıştığı iddia edilen bir sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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