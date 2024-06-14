Fethiye Kaymakamlığı'ndan Bayramlaşma Töreni

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Fethiye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreni Kaymakamlık makamında yapıldı. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, "İlçemize yoğun bir turist akını ve trafik var. Bu nedenle tüm önlemleri aldık" dedi.

Fethiye Kaymakamlık makamındaki Kurban Bayramı bayramlaşma törenine İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Burak Akanpınar'ın yanı sıra oda başkanları, STK temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş makamında tebrikleri kabul etti.

Kaymakam Ertaş, "Kurban bayramına çok az bir süre kaldı. Şimdiden bütün halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Yolculuk yapanlara da dikkat çekmek istiyorum. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Acı haberleri almayalım. Bayramı doyasıya yaşayalım. Hepinizin tekrar bayramı kutlu olsun. Nice bayramlar diliyorum. Yoğun bir turist akını ve trafik var, önlemleri de alındı. Bunlarla ilgili gerekli toplantıları yaptık. Gerekli önlemleri aldık. Denetimlere had safhada devam ediyoruz. Hem emniyetimiz hem jandarmamız, sahil güvenliğimiz, zabıtamız ve tarım müdürlüğümüz gerekli denetimleri müftülükle beraber yapmaya devam ediyor. Ben huzurlu, sağlıklı bir bayram diliyorum. Nice bayramlar arkadaşlar" dedi. - MUĞLA