Fethiye Kaymakamlığı'ndan Bayramlaşma Töreni - Son Dakika
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Yerel

Fethiye Kaymakamlığı'ndan Bayramlaşma Töreni

Fethiye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreni Kaymakamlık makamında gerçekleştirildi. Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş, ilçeye yoğun turist akını ve trafik olduğunu belirterek, gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Törene, Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, oda başkanları, STK temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Ertaş, halkın bayramını kutlayarak, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu ve huzurlu bir bayram diledi.

14.06.2024 19:08
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Fethiye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreni Kaymakamlık makamında yapıldı. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, "İlçemize yoğun bir turist akını ve trafik var. Bu nedenle tüm önlemleri aldık" dedi.

Fethiye Kaymakamlık makamındaki Kurban Bayramı bayramlaşma törenine İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Burak Akanpınar'ın yanı sıra oda başkanları, STK temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş makamında tebrikleri kabul etti.

Kaymakam Ertaş, "Kurban bayramına çok az bir süre kaldı. Şimdiden bütün halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Yolculuk yapanlara da dikkat çekmek istiyorum. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Acı haberleri almayalım. Bayramı doyasıya yaşayalım. Hepinizin tekrar bayramı kutlu olsun. Nice bayramlar diliyorum. Yoğun bir turist akını ve trafik var, önlemleri de alındı. Bunlarla ilgili gerekli toplantıları yaptık. Gerekli önlemleri aldık. Denetimlere had safhada devam ediyoruz. Hem emniyetimiz hem jandarmamız, sahil güvenliğimiz, zabıtamız ve tarım müdürlüğümüz gerekli denetimleri müftülükle beraber yapmaya devam ediyor. Ben huzurlu, sağlıklı bir bayram diliyorum. Nice bayramlar arkadaşlar" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye Kaymakamlığı'ndan Bayramlaşma Töreni - Son Dakika

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