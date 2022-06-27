Fethiye Mahalle Afet Gönüllüleri Ekibi, Alim Karaca'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Fethiye Mahalle Afet Gönüllüleri Ekibi, Alim Karaca'yı Ziyaret Etti

27.06.2022 16:53
Fethiye Mahalle Afet Gönüllüleri Ekibi, Alim Karaca'yı Ziyaret Etti

Fethiye Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) ekibi, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’yı ziyaret etti.

Fethiye Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) ekibi, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

Fethiye Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) ekibi, Marmaris'te çıkan yangının söndürülmesine yardım edip döndükten sonra Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti. Ziyarette, MAG'ın başkan ve yöneticileri, nisan ayında aldıkları AFAD akreditasyon belgesini, Karaca'ya takdim ettiler. MAG Başkanı Ercan Kolcu, "Fethiye Belediyesi afetler ve eğitimler konusunda çok duyarlı. Bunun için belediye başkanımızla sohbet ettik.  Bundan sonraki süreçte yapacağımız ücretsiz eğitimler konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Ben hassasiyetleri için Sayın Başkana teşekkür ediyorum" dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, emeklerinden dolayı MAG ekibini kutlarken, her daim kendilerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye Mahalle Afet Gönüllüleri Ekibi, Alim Karaca'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

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