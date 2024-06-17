Fethiye Ölüdeniz'de Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı - Son Dakika
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Fethiye Ölüdeniz'de Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı

Fethiye Ölüdeniz'de Kurban Bayramı tatili nedeniyle tatilcilerin akınına uğradı. Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri trafikte aksamaları önlemek için görev yaptı. Tatilciler, uzun araç kuyruklarından dolayı araçlarını park edip sahile yürüyerek ulaşmayı tercih etti. Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, bölgeye ciddi bir misafir akımı olduğunu belirtti ve otellerin büyük bir kısmının dolu olduğunu söyledi. Tatilcilerin dönüş yolunda trafik kurallarına uymaları ve yorgun yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

17.06.2024 19:56
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Türkiye'nin önemli turizm beldelerinden biri olan Fethiye Ölüdeniz'de Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanırken, tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Tatil için Fethiye'ye akın eden tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trafikte aksamaların önüne geçmek için jandarma ekipleri yolda ve bazı kavşaklarda görev yaptı. Belcekız ve Kumburnu plajlarına gitmek isteyen bazı tatilciler, uzun araç kuyruklarından dolayı araçlarını park edip sahile yürüyerek ulaşmayı tercih etti. Her iki plajda çok sayıda yerli ve yabancı turist deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Fethiye Otelciler Birliği (FODER) Başkanı Bülent Uysal, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte bölgeye ciddi bir misafir akımı başladığını belirtti. Bu durumun otelcileri memnun ettiğini ifade eden Uysal; "Bölgemizdeki tesisler her bütçeye uygun. 5, 4 ve 3 yıldızlı oteller ve pansiyonlarımız mevcut. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli misafirlerimiz bölgemize akın ediyor. Bu yoğunluk nedeniyle trafik sorunları yaşanıyor. Şehir içi ve Ölüdeniz bölgemizde ciddi bir yoğunluk var" dedi.

Uysal, büyük tesislerin birçoğunun yüzde 100 doluluğa ulaştığını, ancak bazı otellerde hala boş odaların bulunduğunu belirtti. Şehir dışından gelen misafirlere internet üzerinden araştırarak rezervasyon yapmalarını tavsiye eden Uysal; "Sezon başlamadan beklentimiz daha fazla yabancı misafirdi. Mayıs ayında geçen seneye göre yüzde 5 artış oldu. Haziran ayının bayrama denk gelmesiyle yoğun bir dönem geçiriyoruz. 15 Temmuz'a kadar bölgemizde ciddi bir doluluk var, fakat 15 Temmuz'dan sonra boşluklar mevcut" şeklinde konuştu.

Uysal, tatilcilere dönüş yolunda trafik kurallarına uymaları ve yorgun yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunarak, "Hem bölgemize misafir olarak gelen hem de Fethiye'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. En büyük ricamız, lütfen trafik kurallarına uysunlar ve yorgun yola çıkmasınlar. Herhangi bir can kaybı yaşanmasın" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye Ölüdeniz'de Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı - Son Dakika

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