Kaymakam Akkaya\'dan Bayram Ziyaretleri

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri ile birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştirerek vatandaşların ve görev başındaki personelin bayramını kutladı.

Kaymakam Akkaya ilk olarak Fethiye Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastanede görev yapan sağlık çalışanlarıyla bayramlaşan Akkaya, bayramı hastanede geçirmek zorunda kalan hastalar ve hasta yakınlarının da Ramazan Bayramı'nı kutlayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Ardından SHÇEK Fethiye Belediye Huzurevi'ni ziyaret eden Kaymakam Akkaya, burada kalan yaşlıların ellerini öperek bayramlarını kutladı. Huzurevinde kalan vatandaşlarla sohbet eden Akkaya, onların taleplerini de dinledi. Kaymakam Akkaya daha sonra sırasıyla Günlükbaşı Karakolu, Fethiye İtfaiye Grup Amirliği, şehit Jandarma Deniz Er Ahmet Ali Yanatma'nın ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı personelini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Programın son bölümünde ise Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Kaymakam Akkaya, ilçe protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma törenine daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Oldukça coşkulu geçen programda konuşan Kaymakam Fatih Akkaya, özellikle bayram tatili süresince sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve muhtemel kazalara karşı dikkatli olmalarını istedi. - MUĞLA