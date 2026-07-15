Eski Vali Topaca: FETÖ sınırı boşaltıp darbeye hazırlandı

Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da dönemin Hatay Valisi Ercan Topaca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sınır hattındaki zırhlı araçların ve birliklerini darbe gerçekleştirmek adına komutanlıklara çektirdiğini söyledi. Topaca, "İhanet o kadar büyük ki, devletin kendilerine emanet ettiği, ülkemizin ve milletimizin güvenliğinin olmazsa olmaz şartı olan sınırı bile, o gece bu hain amaçlarına ulaşabilmek için boşaltabilecek kadar alçalmışlardı. Darbe girişiminde sınırdaki askerleri kullanmak üzere Hatay merkeze getirmişler. Sınırı bomboş bırakmışlar. 3 gün boyunca sınır yol geçen hanına dönmüş" dedi.

Dönemin Hatay Valisi Ercan Topaca, 15 Temmuz 2016 yılında meydana gelen hain darbe girişiminde Hatay'da yaşananları İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı.

Darbe gecesinin zor ve uzun bir gece olduğunu ifade eden Topaca, bayramda memleketine gidemediği için Adana'dan Antalya'ya gittiğini ve kente iner inmez yaşananları görünce Hatay'a geri dönüş yaptığını söyledi.

"Devletin verdiği imkanlarla devlete saldırılacağı hiç düşünmediğimiz bir konuydu"

Darbe girişiminin ayak seslerinin öncesinden gördüklerini ancak bu kapsamda ve büyüklükte ihanetin akıllarına hiçbir zaman gelmediğini dile getiren Topaca, "Kendi askerimiz ve polisimizin, askerimize, polisime ve vatandaşımıza silah doğrultacağı, Devletimizin verdiği silahlar, araç ve gereçlerle, yine devlet birimlerine saldıracağı hiçbir zaman düşünmediğimiz, düşünmek bile istemediğimiz bir konuydu. Bunu görünce aslında bir şokla karşılaştık" dedi.

Görev değişimi ve devir teslim töreni erkene alınmış

Darbe teşebbüsünden hemen önce normal tahammüllere aykırı bir şekilde Hatay'da bulunan Hudut Alay Komutanlığı ve Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda bir görev değişimi olduğunu aktaran Topaca, "Normalde bu görev değişiminin 30 Ağustos sonu itibariyle yapılmış olması lazım. Fakat burada, bu ihaneti organize eden kişiler tarafından planlanmış ki, mevcut FETÖ'cü olmayan ya da kendilerinin güvenmediği komutanları değiştirerek, kendilerine daha iyi hizmet edecek, ihanetin tam ortasında olacak komutanları oraya getirmekle başlamışlar. 15 Temmuz günü, hem Hudut Alay Komutanlığı ve Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda devir teslim törenleri oldu. O gün o törenlere başka işlerimizden dolayı katılmamıştım. Fakat bunun bilinçli ve organize edilmiş olduğunu, Hatay'ı kontrol altına almak için olduğunu o gece gördük. Göreve getirilen ihanet şebekesinden Jandarma Eğitim Er Komutanı olarak atanan kişi, daha o gün göreve başlıyor, fakat o kentteki mezhep farklılıklarından yararlanarak birilerini etrafına topluyor. Yasadışı oluşum içerisine masum vatandaşlarımızı dahil etmeye çalışıyor. Belki de Hatay'da bir mezhep çatışmasına yol açacak ve telafisi uzun yıllar giderilemeyecek bazı sorunları da yol açacaktı Allah'a şükür amacına ulaşamadı" diye konuştu.

"Hain amaçlarına ulaşabilmek için sınırı boşaltabilecek kadar alçalmışlardır"

Eski Vali Topaca, ihanetin büyüklüğüne dikkat çekerek o gece sınırda yaşananları da şu sözlerle aktardı:

"İhanet o kadar büyük ki, devletin kendilerine emanet ettiği, ülkemizin ve milletimizin güvenliğinin olmazsa olmaz şartı olan sınırı bile, o gece bu hain amaçlarına ulaşabilmek için boşaltabilecek kadar alçalmışlardır. O gece ilk anda fark edemedik. Aradan 3 gün geçtikten sonra anladık ki, sınırda hiçbir denetim kontrol yok. Sebebi de darbe girişiminde sınırdaki askerleri kullanmak üzere Hatay merkeze getirmişler. Sınırı bomboş bırakmışlar. 3 gün boyunca sınır yol geçen hanına dönmüş. Kimlerin geçtiğini tam olarak bilmiyoruz. Onlardan önemli bir sayıdaki kişinin, teröristin veya kaçakçının bu tarafa geçtiğini ya da darbe teşebbüsünden sonra başarılı olamayınca bir kısım hainin de aynı güzergahtan karşı tarafa geçtiğini düşünüyoruz. Bu insanlar, o kadar gözü dönmüş ki, sınır en son terk edilecek bir noktadır. Asker, kendisine bir görev verilmişse, hele hele sınırı koruma görevi verilmiş ise, hiçbir şekilde o bölgeyi terk etmez. Terk ettiği takdirde bunun cezası çok ağırdır, vebali olan bir iştir. Bu kişiler bu vebali göz ardı ederek sınırı bomboş bırakmak suretiyle devletimizi, milletimizi, ülkemizi büyük bir kaosun içerisine çekmeye çalışmışlardır."

"Belediye araçlarıyla komutanlıkların etrafını kapattırdık"

Durumu anladıktan sonra komutanlığa çekilen askerlerin çıkışını engellemek için talimatlar verdiğini de aktaran Topaca, "Hızlı bir şekilde belediyelerdeki araçlarla komutanlıkların giriş çıkışlarının çevrelenerek kapatılmasını söyledim. Bu saat 11 civarlarında verilmiş bir karardır. Hem Tugay Komutanlığı, Hem Hudut Alay Komutanlığı hem de Jandarma Er Eğitim Komutanlığı, içeriden dışarı çıkılamaz hale getirildi. Dolayısıyla bir darbe teşebbüsüne girişecek bir pozisyonları kalmamıştı. Çok şükür milletimizin feraseti, duruşu, vatanseverliği, Cumhurbaşkanımızın o dönemki liderliği, valilerimizin kendi illerini toparlaması, bu olayın en az zararla atılmasında vesile olmuştur. O gece darbe teşebbüsüne başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere fikren, bedenen bütün imkanlarını kullanan bütün vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, bugün hala yaşayan o dönemki gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA