Filipin lezzetleri öğrenci ve diplomatları bir araya getirdi - Son Dakika
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Filipin lezzetleri öğrenci ve diplomatları bir araya getirdi

15.06.2022 10:40

- Filipin lezzetleri öğrenci ve diplomatları bir araya getirdi Bu yıl gerçekleştirilmeye başlanan "Gastrodiplomasi" etkinliği kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi ve Filipinler Başkonsolosluğu, Filipinler'in Bağımsızlığının 124. yılına istinaden "Celebrating Filipino Food" etkinliği düzenledi.

- Filipin lezzetleri öğrenci ve diplomatları bir araya getirdi

İSTANBUL - Bu yıl gerçekleştirilmeye başlanan "Gastrodiplomasi" etkinliği kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi ve Filipinler Başkonsolosluğu, Filipinler'in Bağımsızlığının 124. yılına istinaden "Celebrating Filipino Food" etkinliği düzenledi.

Gastronomi sanatının tüm kültürleri bir araya getiren birleştirici bir unsur olması vesilesiyle Filipinler'in bağımsızlığının 124. yılı kutlamaları kapsamında, Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde "Celebrating Filipino Food" etkinliği düzenlendi. BAU Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün Gastro-Diplomasi etkinliklerinin parçası olan programda Filipin kültürüne ait yemekler tanıtılarak servis edildi ve birçok farklı ülkenin büyükelçileri, konsolos ve konukları Filipin yemeklerini deneyimledi. Filipin Büyükelçisi ve Başkonsolosunun da katıldığı etkinlikte sunulan yemekler ziyaretçilerden tam not alırken her iki kültürün kaynaşması sonucu keyifli anlar yaşandı.

"Diğer ülkeleri de dahil edeceğimiz etkinlikler düzenli olarak devam edecek"

Diğer ülkeleri de dahil edecekleri etkinliklerin düzenli olarak devam edeceğini söyleyen BAU Uygulamalı Bilimler Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Z. Dilistan Shipman böylelikle gastronomi öğrencilerinin de kendilerini geliştirmek uygun bir ortama sahip olacağını aktardı. Doç. Dr. Z. Dilistan Shipman açıklamalarına şunları ekledi;

"Yeme kültürünün insanları birbirine yaklaştıran hatta dünyada huzuru getirebilecek bir yöntem olduğunu düşünüyorum. O nedenle Gastro-Diplomasi adı altında bir seri etkinlik düzenledik. Daha önce Kore ile yapmıştık. Şimdi ise Filipin mutfağını misafir ediyoruz. Sonrasında farklı ülkelerin konsolosluklarıyla etkinliğin devamını gerçekleştireceğiz. Bu sayede öğrencilerimiz güzel bir eğitim alıyorlar ve çeşitli yemek kültürleriyle yetişiyorlar. Ayrıca empati yapmayı değişik kültürler, inançlar ve görüşleri paylaşmayı öğrenmeleri için bütün bu insanlarla bir arada olmaları çok önemli. Bu konuda konsolosluklar son derece yardımcı oluyor. Örneğin hem Filipinler ile hem Kore ile daha evvelden öğrencilerimize workshoplar yaptırdık. Yemekler bizden farklı olabilir ama aslında hiç de farklı değil. Çünkü tüm insanlar ya üzüldüklerinde de sevindiklerinde de yemek yiyorlar. Dolayısıyla insanlar yemek olduğunda bir araya geliyor o nedenle bu seri etkinliklerin başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

"Böyle etkinlikler önce insanları bir araya getirecek sonra dünyada barışı getirecek"

Etkinlik ile ilgili detayları da paylaşan Z. Dilistan Shipman, "Bugün burada geleneksel yiyecek ve içecekler yapılıyor. Filipinli aşçılar tarafından her şey onların geleneklerine göre yapıldı. Bizde bu geleneksel lezzetleri servis ediyoruz. Ayrıca bugünün bir özelliği var; 12 Haziran Filipinlilerin kurtuluş bayramı ve Ankara'da da kutlandı. Şu anda da bizimle kutluyorlar. Böyle etkinliklerin insanları bir araya getireceğine ve dünyaya da barışı getireceğine inanıyorum. İlgi duyan misafirlerimiz istedikleri zaman ziyarete gelebilir" diyerek sözlerini tamamladı.

Filipin lezzetleri öğrenci ve diplomatları bir araya getirdi
Filipin lezzetleri öğrenci ve diplomatları bir araya getirdi
Filipin lezzetleri öğrenci ve diplomatları bir araya getirdi
Filipin lezzetleri öğrenci ve diplomatları bir araya getirdi
Filipin lezzetleri öğrenci ve diplomatları bir araya getirdi

YORUMLAR
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Kılıçdaroğlu: O yürüyüş 6 lideri bir araya getirdi Kılıçdaroğlu: O yürüyüş 6 lideri bir araya getirdi
Kaynak: İHA

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