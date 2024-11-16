Filipinler'de Süper Tayfun Alarmı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Filipinler'de Süper Tayfun Alarmı

Filipinler\'de Süper Tayfun Alarmı

Man-yi tayfunu nedeniyle 255 bin kişi tahliye edildi, gemilere limanda kalma uyarısı yapıldı.

16.11.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filipinler'de etkili olması beklenen ve süper tayfuna dönüşen Man-yi tayfunu nedeniyle 255 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Ülke genelindeki tüm gemilere limanda kalma ya da kıyıya dönme çağrısı yapıldı.

Filipinler'de etkili olması beklenen Man-yi Tayfunu, yetkilileri alarma geçirdi. En geç yarına kadar Bicol Bölgesindeki Catanduanes adası yakınlarından karaya ulaşması beklenen tayfun nedeniyle ülke genelindeki tüm gemilere limanda kalma ya da kıyıya dönme çağrısı yapıldı. İçişleri Bakanlığı yetkilisi Marlo Iringan, Man-yi Tayfunu'nun getireceği şiddetli rüzgar ve yağışların sel baskınları ve toprak kaymalarına yol açabileceğini belirterek 255 bin kişinin tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildiğini açıkladı. "Önleyici tahliye gerekiyorsa bunu yapalım. Tehlike anını beklemeyelim" diyen Iringan, "Tehlike anını beklersek sadece kendi hayatlarımızı değil, kurtarma ekiplerinin hayatlarını da tehlikeye atmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Süper Tayfun kategorisine alındı

Filipinler Atmosfer, Jeofizik ve Astronomi Hizmetleri İdaresi'nden (PAGASA) yapılan açıklamada ise Man-yi Tayfunu'nun bu sabah 10.00 itibariyle Kuzey Samar bölgesinin Catarman şehri açıklarında olduğu ve saatte 25 kilometre hızla batı-kuzeybatı yönünde hareket ettiği belirtildi. Yetkililer, hızı saatte 185 kilometreye ulaşan rüzgarlara neden olan Man-yi Tayfunu'nun bu sabah itibariyle "Süper Tayfun" kategorisine alındığını duyurdu. Rüzgar hızı saatte 185 kilometre ve üzerine ulaşan tayfunların "Süper Tayfun" olarak sınıflandırıldığı belirtildi. - MANILA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Acil Durum, Filipinler, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Filipinler'de Süper Tayfun Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:40 Köfteci Yusuf’un ardından bir skandal daha Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti
10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
16:20 Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü
16:13 Cemal Enginyurt, Demokrat Parti’den ayrılıyor mu Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ayrılıyor mu? Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme
16:08 Donald Trump’ın bakan adayı ABD’li milyarder Elon Musk’tan ilk hamle Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle
16:01 Ahu Tuğba’nın kesin ölüm nedeni belli oldu Ahu Tuğba'nın kesin ölüm nedeni belli oldu
15:09 18 yaşındaki genç halı saha maçında hayatını kaybetti 18 yaşındaki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
15:06 CHP’li belediyede işçiler isyanda CHP'li belediyede işçiler isyanda
14:53 L’Gante’ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı L'Gante'ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı
14:53 Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi
14:44 Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı
14:35 Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 13:09:30. #1.11#
SON DAKİKA: Filipinler'de Süper Tayfun Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.