 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Filistin Cenin Belediye Başkanı: "5 mezarlık daha açmak zorunda kaldık, o kadar çok şehit var" - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin Cenin Belediye Başkanı: "5 mezarlık daha açmak zorunda kaldık, o kadar çok şehit var"

Filistin Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi: "5 mezarlık daha açmak zorunda kaldık, o kadar çok şehit var" Başkan Ahmet Cin, Filistin Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi ile görüştü Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Filistin Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi ile telefonda...

Filistin Cenin Belediye Başkanı: "5 mezarlık daha açmak zorunda kaldık, o kadar çok şehit var"
19.12.2023 - 20:28,
Abone Ol

Filistin Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi: "5 mezarlık daha açmak zorunda kaldık, o kadar çok şehit var"

Başkan Ahmet Cin, Filistin Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi ile görüştü

İSTANBUL - Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Filistin Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi ile telefonda görüşerek İsrail'in katliamlarına maruz kalan Filistin halkına desteklerini ve dualarını iletti. Tüm Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Nidal el-Ubeydi ise, "Bölgede 5 mezarlık daha açmak zorunda kaldık, o kadar çok şehit var" dedi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, kardeş şehir Filistin Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi ile telefonda görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Başkan Cin, İsrail'in katliamlarına maruz kalan Filistin halkı için dualarını ve desteklerini iletti. Nidal el-Ubeydi de her zaman yanlarında olduklarını belirterek tüm Türk halkına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Başkan Ahmet Cin'e teşekkürlerini iletti.

"İnşallah Filistinli kardeşlerimizin başarısına hep beraber şahit olacağız"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "İnşallah orada mücadele eden mücahit kardeşlerimiz bu mezalimin üstesinden gelecekler. Dualarımız ve size olan inancımız tam. Ülke olarak zaten Cumhurbaşkanımızın da bu konuda hassasiyetlerini görüşlerini en üst seviyede sert şekilde ifade ettiklerini biliyoruz. Türk halkı olarak her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın söylemlerinden sonra bu dünya meselesi haline geldi. Sadece Müslümanların değil insanlık sorunu haline geldi. İnşallah en kısa zamanda Filistinli kardeşlerimizin başarısına hep beraber şahit olacağız. Desteğimizi sonuna kadar vermeye hazırız. Bu süreç bittikten sonra yeniden Filistin devletinin imar edilmesiyle ilgili desteklerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

"5 mezarlık daha açmak zorunda kaldık, o kadar çok şehit var"

Filistin Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi ise, "Siz her zaman yanımızda oldunuz. Sizin bizi ettiğiniz gibi biz de sizi yakından takip ediyoruz. Başarısız İsrail hükümeti başarısızlıklarını insanları katlederek zulüm yaparak değerlendirmeye çalışıyor. Şu an bölgede 5 mezarlık daha açmak zorunda kaldık o kadar çok şehit var. Durum çok kötü fakat biz Allah'a inanıyoruz. Bu Filistin halkının kaderidir, biz kadere inanıyoruz ve Allah'ın bize destek olacağına inanıyoruz. Tüm özgür ülkelerle birlikte bu zülme karşıyız ve Türkiye bu özgür ülkelerden biri, bizim yanımızda" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ahmet Cin, Filistin, Pendik, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Filistin Cenin Belediye Başkanı: '5 mezarlık daha açmak zorunda kaldık, o kadar çok şehit var' - Son Dakika


19:19
Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:44
Başakşehir'de Hamile Öğretmene Saldıran Veli Tutuklandı Başakşehir'de Hamile Öğretmene Saldıran Veli Tutuklandı
18:35
MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:45
Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:43
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39
İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler

Son Dakika
19:19 Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:44 Başakşehir'de Hamile Öğretmene Saldıran Veli Tutuklandı
18:35 MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:45 Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:30 Husiler, "ABD yaptıklarının sonuçlarına katlanır" deyip gözlerini kararttılar: İsrail gemilerini vurmaya devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 20:52:31. #1.12#
SON DAKİKA: Filistin Cenin Belediye Başkanı: "5 mezarlık daha açmak zorunda kaldık, o kadar çok şehit var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement