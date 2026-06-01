Filistin Davası İçin Yolculuk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin Davası İçin Yolculuk

Filistin Davası İçin Yolculuk
01.06.2026 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Berlin'den Tokyo'ya bisikletle giden Velid Selam, Filistin halkının acılarını duyurmak için yola çıktı.

Berlin'den Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gitmek üzere bisikleti ve köpeğiyle yola çıkan 28 yaşındaki Filistin kökenli Velid Selam, Edirne'de verdiği molada Filistin davasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Binlerce kilometrelik yolculuğunda farklı ülkeleri geçerek Asya'ya ulaşmayı hedefleyen Selam, yolculuğunun sadece bir gezi olmadığını, aynı zamanda Filistin halkının yaşadığı acılara dikkat çekmek için de önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

"Köklerim Filistin'e dayanıyor"

Annesinin Filistinli olduğunu belirten Selam, Filistin'de yaşananların kendisini derinden etkilediğini ifade ederek, "Köklerim Filistin'e dayanıyor, özellikle annem tarafından. Çocukların anlamsız bir şekilde öldüğünü görmek gerçekten çok ağır. İnsanların neden daha güçlü tepkiler vermediğini anlamıyorum" dedi.

"Bu artık bir savaş değil, trajedi"

Gazze'de yaşananların büyük bir insani dram olduğunu belirten Selam, "Uluslararası mahkemelerin aldığı kararlar var, buna rağmen hala bu durumu savunanlar oluyor. Ama bu artık bir savaş gibi gelmiyor bana, daha çok insanların hayatını kaybettiği bir trajedi gibi. Bu gerçekten çok üzücü" ifadelerini kullandı.

"Özgür Filistin, özgür Gazze"

Filistin halkının barış ve özgürlük içinde yaşayacağı günleri umut ettiğini söyleyen Selam, "İnşallah bir gün Filistin halkı özgür olur, özellikle Gazze'de. İnşallah. Söyleyebileceğim tek şey, Özgür Filistin, özgür Gazze" dedi.

Bisikletle dünyayı keşfediyor

Berlin'den Tokyo'ya uzanan yolculuğunun nedenini de anlatan Selam, bisikletin insanlarla daha yakın temas kurmasına imkan sağladığını söyledi. Selam, "Berlin'den Tokyo'ya bisikletle gidiyorum. Köpeğimle birlikteyim, Neden bisiklet mi? Çünkü bisikletle arabaya göre çok daha fazla şey görebiliyorsun. Arabayla sadece geçip gidiyorsun ama bisikletle insanları tanıyabiliyor, durup keşfedebiliyorsun. Mesela burada Edirne'de durdum; burayı arabaya ihtiyaç duymadan bisikletle rahatça gezebiliyorum. Köpeğim için de bu çok uygun" diye konuştu.

Edirne'de vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Velid Selam, köpeğiyle birlikte yolculuğuna devam ederek Türkiye üzerinden Asya'ya geçmeyi ve nihai hedefi olan Tokyo'ya ulaşmayı planlıyor. Ancak onun yolculuğu yalnızca kilometreleri aşmaktan ibaret değil; aynı zamanda Filistin halkının sesini dünyanın farklı noktalarına taşımayı da amaçlıyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Filistin, Berlin, Kültür, Edirne, Tokyo, Çevre, Yaşam, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Filistin Davası İçin Yolculuk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Florentino Perez’den beklenen Mourinho açıklaması geldi Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi
Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı
Şampiyonlar Ligi’nde resmen para yağdı İşte kasayı ağzına kadar dolduran takımlar Şampiyonlar Ligi'nde resmen para yağdı! İşte kasayı ağzına kadar dolduran takımlar

13:59
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
13:47
Aziz Yıldırım’dan Arda Güler bombası
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 14:09:57. #7.12#
SON DAKİKA: Filistin Davası İçin Yolculuk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.