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Filistin'e yardım kampanyasına destek artıyor - Son Dakika
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Filistin'e yardım kampanyasına destek artıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan 'Özgür Filistin'in Yanındayız' yardım kampanyasına her kesimden destek gelmeye devam ediyor. Elazığ'da bulunan Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Filistin için topladıkları yardımları Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ şubesine teslim etti. Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, kampanyaya destek veren lise mensuplarına teşekkürlerini iletti.

Filistin\'e yardım kampanyasına destek artıyor
28.12.2023 - 15:40,  Güncelleme: 15:43
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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Özgür Filistin'in Yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek geliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, İsrail'in zulmü altında zor günler geçiren Filistin halkına destek olmak amacıyla başlatılan "Özgür Filistin'in Yanındayız" yardım kampanyası il ve ilçe müftülükleri ile TDV şubelerince sürdürülüyor. Bu çerçevede Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Filistin için toplanan yardımlar, Okul Müdürü Abdurrahman Güvenç öncülüğünde öğrenciler tarafından Filistin'e gönderilmek üzere TDV Elazığ şubesine teslim edildi.

Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, "Özgür Filistin'in Yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına desteklerinden dolayı lise mensuplarına teşekkürlerini iletti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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