Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "özgür Filistin'in yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek geliyor.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından İsrail'in zulmü altında zor günler geçiren Filistin halkına destek olmak amacıyla başlatılan "özgür Filistin'in yanındayız" yardım kampanyası il ve ilçe müftülükleri ile TDV şubelerince sürdürülüyor. Bu çerçevede toplumun tüm kesimlerinden kampanyaya destek yağıyor. Av. Yılmaz Gök 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin Filistin için kumbaralarında biriktirdikleri yardımı öğreticiler Ayten Turhan ve Hatice Arıkanoğlu öncülüğünde Filistin'e gönderilmek üzere TDV Elazığ Şubesine teslim edildi.
İl Müftülüğü makamında TDV Elazığ Şubesi Başkanı olarak yardımı teslim alan Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ "özgür Filistin'in yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - ELAZIĞ
Son Dakika › Yerel › Filistin'e Yardım Kampanyasına Geniş Destek - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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