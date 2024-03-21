Filistin'e Yardım Kampanyasına Geniş Destek - Son Dakika
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Filistin'e Yardım Kampanyasına Geniş Destek

Filistin\'e Yardım Kampanyasına Geniş Destek

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan 'özgür Filistin'in yanındayız' sloganıyla Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek geliyor. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İsrail'in zulmü altında zor günler geçiren Filistin halkına destek olmak amacıyla başlatılan kampanya, il ve ilçe müftülükleri ile TDV şubelerince sürdürülüyor. Kampanyaya destek verenler arasında Av. Yılmaz Gök 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri de yer alıyor. Yardımlar, TDV Elazığ Şubesine teslim edilerek Filistin'e gönderilecek.

21.03.2024 11:50  Güncelleme: 11:52
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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "özgür Filistin'in yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek geliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından İsrail'in zulmü altında zor günler geçiren Filistin halkına destek olmak amacıyla başlatılan "özgür Filistin'in yanındayız" yardım kampanyası il ve ilçe müftülükleri ile TDV şubelerince sürdürülüyor. Bu çerçevede toplumun tüm kesimlerinden kampanyaya destek yağıyor. Av. Yılmaz Gök 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin Filistin için kumbaralarında biriktirdikleri yardımı öğreticiler Ayten Turhan ve Hatice Arıkanoğlu öncülüğünde Filistin'e gönderilmek üzere TDV Elazığ Şubesine teslim edildi.

İl Müftülüğü makamında TDV Elazığ Şubesi Başkanı olarak yardımı teslim alan Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ "özgür Filistin'in yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yılmaz Gök, Filistin, İsrail, Elazığ, İnsan Hakları, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Filistin'e Yardım Kampanyasına Geniş Destek - Son Dakika

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