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Filistin Kızılayı, Han Yunus'ta Filistinliler için çadır kenti kurdu - Son Dakika
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Filistin Kızılayı, Han Yunus'ta Filistinliler için çadır kenti kurdu

Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden olan Filistinliler için Gazze Şeridi'nde Han Yunus şehrinde ilk çadır kentin kurulduğunu duyurdu. Çadır kentin başlangıçta 300 aileye ev sahipliği yapacağı ve daha sonra kapasitesinin bin kişiye çıkarılacağı belirtildi.

Filistin Kızılayı, Han Yunus\'ta Filistinliler için çadır kenti kurdu
02.01.2024 - 15:34,
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Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde yerinden olan Filistinliler için Han Yunus şehrinde ilk çadır kentin kurulduğunu açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne karadan, denizden ve havadan saldırıları devam ediyor. İsrail'in 88 gündür gerçekleştirdiği saldırılarında şu ana 22 bin 185 Filistinli hayatını kaybetti, 58 bin 35 kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 1.9 milyon (nüfusun yüzde 85'inden fazlası) Filistinli ise İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden oldu. Savaşın gölgesinde günlük yaşamlarına devam etmeye çalışan Filistinlilerden bazıları BM kurumlarına ve hastanelere sığınırken, bazıları da kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda kalmaya başladı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde yerinden edilen siviller için ilk çadır kent kurulduğu duyuruldu. Başlangıçta 300 aileye ev sahipliği yapacağı belirtilen çadır kenttin kapasitesinin daha sonra bine çıkarılacağı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin 5 bölgesindeki 155 BM kurumlarında ise yaklaşık 1,4 milyon Filistinli kalıyor. - HAN YUNUS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Filistin Kızılayı, Han Yunus'ta Filistinliler için çadır kenti kurdu - Son Dakika
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