Filistinli Müslümanlar, İsrail zulmüne rağmen hac için Mekke'ye geldi

Yerel

Filistin'de yaşanan ağır zulme rağmen bu sene 1445 hicri yılının haccında mübarek topraklara, 7 bin Filistinli Müslüman hac için geldi.

Her gün yüzlerce insanın katledildiği İsrail bombardımanı altındaki Filistin'den bu sene de hac için Arafat'a gelme imkanı bulanlar oldu. Arafat'ta Türk hacılarının çadırlarında misafir edilen Filistinli hacı adaylarının, büyük zorluklarla Mısır ve Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'a geldikleri öğrenildi. 7 bin Filistinlinin Arafat'ta bulunduğunu belirten Abdülvahab Gaffari, "Suudi Arabistan devletinin kolaylıkları ve birtakım sağlanan özel imkanlarla Mekke'ye ulaştık. Arafat'a çıkmak da nasip oldu. Bugün hacı oluyoruz. Arafat'ta dualarımız bu haksız katliamın bitmesi içindi. Burada tüm Müslümanların Filistin için dua etmelerinden çok etkilendik" dedi.

Filistinli hacılar bir hafta daha Suudi Arabistan'da kalarak ülkelerine geri dönecek. - MEKKE