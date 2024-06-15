Filistinli Müslümanlar, İsrail zulmüne rağmen hac için Mekke'ye geldi - Son Dakika
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Yerel

Filistinli Müslümanlar, İsrail zulmüne rağmen hac için Mekke'ye geldi

Filistin'de yaşanan ağır zulme rağmen bu sene 1445 hicri yılının haccında mübarek topraklara, 7 bin Filistinli Müslüman hac için geldi. İsrail bombardımanı altındaki Filistin'den büyük zorluklarla Mısır ve Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'a gelen Filistinli hacı adayları, Arafat'ta Türk hacılarının çadırlarında misafir edildi. Suudi Arabistan devletinin sağladığı kolaylıklarla Mekke'ye ulaşan Filistinli hacılar, dualarını haksız katliamların son bulması için yaptılar. Bir hafta daha Suudi Arabistan'da kalan hacılar, ardından ülkelerine geri dönecekler.

15.06.2024 19:42
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Filistin'de yaşanan ağır zulme rağmen bu sene 1445 hicri yılının haccında mübarek topraklara, 7 bin Filistinli Müslüman hac için geldi.

Her gün yüzlerce insanın katledildiği İsrail bombardımanı altındaki Filistin'den bu sene de hac için Arafat'a gelme imkanı bulanlar oldu. Arafat'ta Türk hacılarının çadırlarında misafir edilen Filistinli hacı adaylarının, büyük zorluklarla Mısır ve Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'a geldikleri öğrenildi. 7 bin Filistinlinin Arafat'ta bulunduğunu belirten Abdülvahab Gaffari, "Suudi Arabistan devletinin kolaylıkları ve birtakım sağlanan özel imkanlarla Mekke'ye ulaştık. Arafat'a çıkmak da nasip oldu. Bugün hacı oluyoruz. Arafat'ta dualarımız bu haksız katliamın bitmesi içindi. Burada tüm Müslümanların Filistin için dua etmelerinden çok etkilendik" dedi.

Filistinli hacılar bir hafta daha Suudi Arabistan'da kalarak ülkelerine geri dönecek. - MEKKE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Filistinli Müslümanlar, İsrail zulmüne rağmen hac için Mekke'ye geldi - Son Dakika

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