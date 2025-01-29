Filistinliler Gazze'ye Döndü

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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini terk eden 376 binden fazla Filistinlinin Gazze'nin kuzeyine döndüğünü açıkladı.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu kuzeydeki evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, ateşkes anlaşmasıyla birlikte 15 ayın ardından geri dönüyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Netzarim Koridorundaki iki ana yoldan çekilmesinin ardından Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönen Filistinlilerin sayısının 376 bini aştığı ifade edildi. Yardım malzemelerindeki artışın ve bölgeye erişim şartlarının iyileşmesinin, daha önce erişimin imkansız olduğu bölgeler de dahil olmak üzere hayat kurtarıcı yardım ve hizmetlerin dağıtımını anlamlı bir şekilde genişletmesine imkan sağladığı belirtildi.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde su ve sanitasyon altyapısında geniş çaplı hasar olduğu ve temel insani ihtiyaçların karşılanması için rehabilitasyon ve onarım çalışmalarının artırılmasının kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Gazze'deki 50 milyon tondan fazla enkazın kaldırılmasının ise 20 yıla kadar sürebileceği kaydedildi. - GAZZE