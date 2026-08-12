Fındık Fiyatları Yetersiz

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Samsun Şube Başkanı Havva Bayzat, açıklanan fındık alım fiyatlarının üreticinin maliyetlerini karşılamadığını belirterek üreticinin korunması çağrısında bulundu. Bayzat, "Fındık ulusal bir stratejik üründür" dedi.

Bayzat, yaptığı açıklamada, 2026 yılı fındık sezonu öncesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan alım fiyatlarına tepki gösterdi. Bayzat, artan girdi maliyetleri, iklim krizinin neden olduğu verim kayıpları ve fındık üreticisinin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkati çekerek, açıklanan fiyatların üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi.

"Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklamış olduğu fındık alım fiyatları, fındık bahçelerini üreticinin mezarı haline getirilmiştir" diyen Bayzat, alım fiyatları geçen yıla oranla çok daha düşük olmakla birlikte, önceki yıllarda olduğu gibi bu sezon da fındık çiftçisi kaderine terk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİCİ MALİYETİNİ BİLE KARŞILAYAMIYOR"

Bayzat, sözlerine şöyle devam etti:

"Karadeniz'in en stratejik ürünü olan fındıkta 2026 hasat dönemi yaklaşırken TMO, yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite için 255, Levant kalite ise 250 lira olarak açıklanmıştır.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi olarak, üreticilerimizin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazı, iklim krizinin yarattığı verim kayıplarını ve fındık tarımının sürdürülebilirliğini yakından takip ediyoruz. Bu şartlarda fındık üreticisi maliyetini bile sağlayacak güçte değildir. Hatta zarardadır. Geçen yıla göre girdi maliyetleri artmış, üretim yapılamaz hale gelmiştir. Mazot yüzde 145, yevmiye yüzde 50, ilaç ve gübre fiyatları yüzde 100'ün üzerinde artmışken, bu yıl için açıklanan fiyat çiftçiyi üretimden tamamen çöpe atmıştır.

AÇIKLANAN FİYAT VE DESTEKLEMELER YETERSİZ"

Açıklanan fiyat ve desteklemeler yetersizdir. TMO'nun açıkladığı rakamlar, üreticinin serbest piyasada sömürülmesine neden olmaktadır. Üreticinin alım seviyesi borçlarını kapatmasına, insanca yaşam koşullarını sağlamasına yeterli değildir. Üreticinin elindeki düşük fiyatla tüccara vermek zorunda bırakılmaması için taban fiyatın en az enflasyon ve gerçek maliyet artışı oranında güncellenmesi gerekmektedir.

"FINDIK ULUSAL BİR STRATEJİK ÜRÜNDÜR"

Fındık ulusal bir stratejik üründür. Fındık, tarım ürünü olmak yanında Türkiye'nin dünya pazarında lider olduğu, ülkeye döviz girdisi sağlayan en stratejik tarımsal ürünlerden birisidir. Ancak bu liderlik üreticiye bir şey kazandırmamaktadır. Devlet, fındığın hammadde olarak dışarıya satılmasını engellemeli, yerinde işlenmesini ve katma değerli mamul haline getirilmesini teşvik edecek politikalar izlemelidir."