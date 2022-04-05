Fındık tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Fındık tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı

05.04.2022 14:56
Fındık tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı

Mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik toplantı Giresun'da yapıldı.

Mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik toplantı Giresun'da yapıldı. Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, Giresun'da fındık tarımında çalışan işçilerin çalışma koşullarının düzeltilmesi ve çocukların tarlada çalışmak yerine sosyal ve kültürel etkinliklerle daha donanımlı hale getirilmesi çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ortaklığında yürütülen "Türkiye'deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi" çerçevesinde bilgilendirme toplantısında çocuk işçiliği ele alındı. Bakanlık ve ILO temsilcilerinin katıldığı toplantıda Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, ilgili kurum ve kuruluşlar, Meslek Odaları, Birlikler ve STK'ların katılımıyla yapıldı.

Giresun'a 26 ilden mevsimlik fındık işçisi geliyor

Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, Dünyanın en kaliteli fındığının Giresun'da yetiştirildiğini belirterek, hasat sezonunda kente diğer bölgelerden mevsimlik işçi göçü yaşandığını kaydetti.

Başta Doğu ve Güneydoğu illeri olmak üzere geçen yıl 26 ayrı ilden mevsimlik işçilerin çalışmak için Giresun'a geldiğini kaydeden Tanrıseven, "Hayata geçirdiğimiz proje ile hem fındık işçilerinin çalışma ve barınma koşullarını iyileştirmek, hem de yasal olarak yasaklanmış olan çocuk işçiliğini önlemek için çalışmalar yapıyoruz. Aileleriyle Giresun'a gelen ve çocuklar, tarlada çalışmak yerine eğitmenlerimiz nezaretinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunuyor. Böylece hem çocuk işçiliği önlenirken hem de çocuklara kentimizi tanıtarak, kendilerini yeni eğitim yılına hazırlıyoruz. Bu yıl projenin kapsamını genişleterek devam ettireceğiz" dedi. - GİRESUN

Fındık tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı

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Hasan Tanrıseven, Giresun, Fındık, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fındık tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı - Son Dakika


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