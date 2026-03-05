Fındıklı'da ABD ve İsrail Protestosu - Son Dakika
Fındıklı'da ABD ve İsrail Protestosu

05.03.2026 22:52
Fındıklı Demokrasi Güçleri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Gençağa Karafazlı

(RİZE) - ABD ve İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırıları Fındıklı Demokrasi Güçleri tarafından protesto edildi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde toplanan Fındıklı Demokrasi Güçleri, "Kahrolsun ABD Emperyalizmi ve İsrail Siyonizmi Orta Doğu'dan Defol" yazılı pankartı açarak Cumhuriyet Caddesi'nden Cami Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında protestocular "Katil İsrail, işbirlikçi ABD", "NATO'dan çıkılsın, üsler kapatılsın", "Afganistan'dan defol, Irak'tan defol, İran'dan defol, Türkiye'den defol" sloganları attı.

EMEP Rize İl Başkanı Hasan Zorlucan, burada protestocular adına yaptığı açıklamada, ülkedeki ABD üslerinin kapatılması ve NATO'dan çıkılması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Emperyalist ve Siyonist barbarlık, Orta Doğu'da kan dökmeye devam ediyor. Orta Doğu bir kez daha emperyalist savaş politikalarının ateşiyle kuşatılmıştır. Bölgedeki yıkımın birinci derecedeki sorumlusu ABD emperyalizmidir. Son yıllarda halkları birbirine kırdıran, iç savaşları kışkırtan ve bölgenin kaynaklarını yağmalayan bu saldırgan güç, bugün de aynı kirli politikayı sürdürmektedir. ABD yönetimi saldırganlığını meşrulaştırmak için İran'daki mollalar rejiminin füze ve nükleer programını gerekçe göstermektedir."

"Emperyalizm hiçbir halka özgürlük getiremez"

Özgürlük ve güvenlik söylemlerinin arkasına saklanan bu politika bölge halklarına daha fazla yıkım, daha fazla kan ve göz yaşı getirmektedir. Emperyalizm hiçbir halka özgürlük getiremez. Türkiye topraklarında bulunan ABD ve NATO üsleri

ülkemizi emperyalist savaşın bir parçası haline getirme riskini taşımaktadır. Bu üsler kapatılmalı, NATO'dan çıkılmalıdır. Emperyalistlerle yapılan askeri anlaşmalar iptal edilmelidir. Türkiye halkının çıkarı, emperyalist blokların savaş politikalarında değil, bölge halklarıyla barış ve dayanışma içinde olmaktadır.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısını protesto ediyoruz. Orta Doğu halklarını savaşa, yıkıma ve emperyalist kuşatmaya mahküm eden politikalara karşı barışı, halkların kardeşliğini ve bağımsızlığı savunuyoruz. Aksi halde savaş kapınıza dayanmış durumdadır. Kahrolsun emperyalist saldırganlık. Yaşasın halkların dayanışması."

Kaynak: ANKA

