Tamircide şarja takılı robot süpürge bomba gibi patladı - Son Dakika
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Tamircide şarja takılı robot süpürge bomba gibi patladı

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Antalya'da bir tamircide şarja takılı robot süpürge, bir anda alev alınca işyeri sahibi tarafından dışarı çıkartıldı. Dışarda süpürgeyi inceleyen tamirci bir anda yaşanan patlamayla neye uğradığını şaşırdı.

05.08.2024 12:21  Güncelleme: 15:06
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Antalya'nın Finike ilçesinde tamir için bırakılan robot süpürge, tamir yapıldıktan sonra şarjdayken bir anda alev aldı. Durumu fark eden elektronikçi tarafından dışarı çıkartılan süpürge bir anda bomba gibi patladı.

Olay, Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi Cumhuriyet Caddesindeki bir işyerinde meydana geldi. Bir müşterinin tamir için bıraktığı şarjlı robot süpürgeyi tamir eden Elektronikçi Orhan Çakıroğlu, ardından test etmek için cihazı şarja taktı. Şarjı dolan robot süpürge, bir anda alev alınca işyeri sahibi tarafından hemen dışarı çıkartıldı. Dışarda süpürgeyi inceleyen tamirci bir anda yaşanan patlamayla neye uğradığını şaşırdı. Yanmaya devam eden süpürge kullanılamaz hale gelirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tamircide şarja takılı robot süpürge bomba gibi patladı

"PİLLERİNİ ÇIKARDIK AMA PATLAMAYA DEVAM ETTİ"

Olay anını anlatan Orhan Çakıroğlu, "Müşterimizden gelen şarjlı robot süpürgemizin tamirini yaptıktan sonra olumsuz bir hadise yaşadık. Süpürgeyi test ettikten sonra şarja bıraktık. Yaklaşık yarım saat sonra şarjı dolduktan sonra makine bir anda alev alıp yanmaya başladı. Hemen müdahale edip dışarıya attık. İçindeki pilleri yerinden çıkarttık ancak fayda etmedi, patlamaya devam etti" dedi

Şarjlı ürünlerinin evde şarja takıldıktan sonra bırakıp gidilmemesi gerektiği uyarısında bulunan Çakıroğlu, "Elektronik ürünlerin ne zaman nasıl bir arıza açacağını, biz bu işin ustası olmamıza rağmen bilemiyoruz. Allah korudu, işyerimizde yangına da sebebiyet verebilirdi. Gece olsaydı daha kötü olurdu, ucuz atlattık" dedi.

Tamircide şarja takılı robot süpürge bomba gibi patladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tamircide şarja takılı robot süpürge bomba gibi patladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tamircide şarja takılı robot süpürge bomba gibi patladı - Son Dakika
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