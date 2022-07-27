Oğlunun şehit olacağını hissetmiş gibi! Bestelediği türkü yürekleri dağladı - Son Dakika
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Oğlunun şehit olacağını hissetmiş gibi! Bestelediği türkü yürekleri dağladı

27.07.2022 12:17

Fırat Kalkanı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtcu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal'ın şehit olduğu açıklanmıştı. Şehit Mevlüt Yoğurtcu'nun babası Şahin Yoğurtcu'nun 16 Temmuz'da paylaştığı, kendi bestesi olan, "Şehit olmuş benim kınalı kuzum" sözlerine yer verdiği türkü yürekleri dağladı.

Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonrasında şehit düşen Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu'nun babası Şahin Yoğurtçu'nun şehitler için bestelediği türkü sosyal medyada yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Baba Şahin Yoğurtçu, söz ve müziği kendisine ait olan ve şehitler için bağlama eşliğinde söylediği türküyü 16 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından paylaştı. Oğlu Mevlüt Yoğurtcu şehit düşmeden 11 gün önce Şahin Yoğurtcu'nun şehitler için söylediği ve "Şehit olmuş benim kınalı kuzum" sözlerine yer verdiği türkü yürekleri dağladı.

Oğlu şehit düşmeden 11 gün önce şehitler için söylediği türkü yürekleri dağladı

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Şahin Yoğurtcu, oğlu Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu'nun şehit haberini de sosyal medya hesabından duyurdu. Şahin Yoğurtcu, yaptığı paylaşımda, "Oğlum Mevlüt Yoğurtcu şehit oldu" ifadelerine yer verdi.

Oğlu şehit düşmeden 11 gün önce şehitler için söylediği türkü yürekleri dağladı

TEK ÇOCUĞUYDU

Öte yandan, Çankırı doğumlu olan Şehit Mevlüt Yoğurtçu'nun Ankara'da yaşadığı, evli ve 1 çocuklu olduğu bilgisine ulaşıldı. Şehit Tankçı Sözleşmeli er Mevlüt Yoğurtcu'nun naaşı Ahmet Akseki camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Pursaklar 'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Fırat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oğlunun şehit olacağını hissetmiş gibi! Bestelediği türkü yürekleri dağladı - Son Dakika

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