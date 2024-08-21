Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Elazığ\'da Yapıldı

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Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Elazığ ev sahipliğinde yapıldı

ELAZIĞ - Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Elazığ ev sahipliğinde yapıldı.

FKA Yönetim Kurulu Toplantısı Elazığ ev sahipliğinde yapıldı. Elazığ Valiliği toplantı salonunda yapılan toplantıya, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Malatya Valisi Serdar Yavuz, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Bingöl TSO Başkanı Kadir Çintay, FKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Şirin Budancamanak katıldı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "31 Mart'ta bir yerel seçim süreci yaşadık. Ondan sonra ilk yüz yüze yaptığımız toplantıda bir aradayız. Seçimlere bağlı olarak değişen üyelerimiz oldu. Üyelikleri sona eren belediye başkanlarımıza teşekkür ederim. Göreve başlayanlara hayırlı olsun. İki valimiz son kararname ile göreve başladı. Malatya ve Elazığ valimize hoş geldin diyorum. Yönetim kurulu toplantısında stratejik olarak belirlenmiş kalkınma hedeflerine katkı sağlamak üzerek belirli bir sektör, tema ve mekanda kalkınma sonuçları elde etmek amacıyla alt program proje faaliyetleri için nitelikli analizlere dayanan, ilgili kurumlar işbirliği halinde hazırlanıp, yönetim kurulumuzca onaylanan, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedefleri olan çalışma programlarımızı görüşeceğiz. Ayrıca 2021-23 döneminde ajansımız tarafından oluşturulan sonuç olan programların çıktıları ile genç istihdamın artırılması, girişimlerin sağlanması amaçlı, kalkınma ajansları 2022-23 temalı belirlenen genç istihdamı teması kapsamındaki ajansımızın bugüne kadar yaptığı faaliyetleri değerlendireceğiz. Yine 2025 yılı içerisinde uygulanması planlanan bölge için yüksek katma değer üreten, ekonomik getirisi ve sosyal faydası yüksek projeleri teknik destek programlarını, ajans yatırım destek faaliyetlerini kararlaştıracağız" dedi.