Fırat Üniversitesi'nde Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleşti - Son Dakika
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Fırat Üniversitesi'nde Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleşti

Fırat Üniversitesi\'nde Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleşti

Elazığ Fırat Üniversitesi, 2025 yılı Afet Planı kapsamında deprem ve yangın tatbikatı düzenledi. Gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 6.7 büyüklüğünde bir depremin ardından hastane tahliyeleri yapıldı ve yaralılar kurtarıldı.

31.01.2025 16:20  Güncelleme: 16:26
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Elazığ Fırat Üniversitesinde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Elazığ Fırat Üniversitesinde 2025 yılı Afet Planı uygulaması kapsamında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi Hastanesinde hasta, personel ve servislerde bulunan vatandaşların katılımı ile deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği Elazığ'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hastane güvenlik görevlilerince boşaltılırken, olay yerine Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hastanede yangında mahsur kalan 1 kişi hastane arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. UMKE'nin kurtardığı 1 yaralı, AFAD'ın kurtardığı 1 yaralı ve dumana bağlı zehirlenme yaşayan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 1 kişi de olay yerinde hazır bekleyen ambulanslara teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Türkiye'nin artık bir afet bölgesi olduğunu Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş, "Bu gerçekle yaşamaya devam ediyoruz. Bunun için de depremle ilgili tüm önlem ve tedbirleri almak ve bunlarla ilgili uygulamaları yerine getirmekle mükellefiz. 2025 yılının ilk tatbikatını Fırat Üniversitesi Hastanesinde meydana gelen deprem ve sonrasında ortaya çıkan yangında tahliye işlemlerini gerçekleştirdik. Deprem senaryomuzda, Fizik Tedavi kliniğinde meydana gelen yangın sonrasında 250 hasta ve çalışanlarımız AFAD, UMKE, Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 ekipleri tarafından tahliyeleri gerçekleştirildi. Yaralanan 4 vatandaşımız ise kurtarılarak tedavileri gerçekleştirildi. Buradaki amacımız özellikle deprem sonrasında meydana gelebilecek afet olayları veya yangın gibi durumlarda en kısa sürede neler yapılabilir diye farkındalık oluşturduk" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fırat Üniversitesi'nde Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleşti - Son Dakika

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