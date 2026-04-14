Kahramanmaraş Fırnız Çayı'nda Yıkım ve Ağaç Kesimine Tepki... CHP İl Başkanı Ateş: "Dar Gelirlinin Nefes Aldığı Alan Yok Ediliyor"

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(KAHRAMANMARAŞ)- Kahramanmaraş'ta Fırnız Çayı ve mesire alanında bulunan yapıların "dere yatağında ve ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkılması ve çay çevresindeki çınar ağaçlarının kesildiği iddiaları tepki çekti. CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Fırnız mesire alanının özellikle dar gelirli vatandaşların yaz aylarında serinlemek ve dinlenmek için tercih ettiği bir alan olduğunu belirterek, yapılan çalışmalara tepki gösterdi.

Ateş, "Dar gelirli vatandaşların gelip suyun kenarında huzur bulduğu, dinlendiği ve sosyalleştiği bir alan. Yeni düzenleme yapmak, yeni projeler yapmak tabii ki gayet normal. Ama bunu yaparken insanların bugüne kadar verdikleri emekleri yerle yeksan etmek doğru değil. Buradaki tesisler bir standarda kavuşturulabilir ve denetim altına alınabilirdi" dedi.

"Fırnız'da piknik yapacak yer kalmayacak"

Fırnız çayı kenarında yıkımlara tepki gösteren CHP il başkanı Ümnal Ateş şunları söyledi:

"Fırnız, Kahramanmaraş'ın en meşhur yerlerinden birisi. İnsanların yazın piknik yaptığı ve Fırnız Çayı boyunca tesislerin, çevre şartlarının olduğu bir bölge. Fakat bu yaz biz sevgili Kahramanmaraşlılar, Fırnız Çayı'nın kenarında piknik yapamayacak, oturacak yer bulamayacağız. Niye? Çünkü belediye, Orman ve DSİ el ele verdiler, buradaki bütün tesisleri yerle bir ettiler. Şimdi tesisler gitti. 'Ruhsatsız' diyorlar, 'dere yatağının içine yapılmış' diyorlar. Diyorlar, diyorlar. Onunla ilgili konuyu bir kenarda ayrı tutuyorum. İnsanların ekmek yediği, insanların hizmet verdiği ve hizmet aldığı o alanlar yıkıldı. O konu bir kenarda dursun. Daha da kötüsünü söyleyeyim ben size."

Şimdi bakın, bu Fırnız Çayı boyunca yukarıdan aşağıya, ana yola kadar çınarlar var. Akıl almaz güzel, onlarca yıllık çınarlar var. Şimdi DSİ'nin yetkilileri, Orman'ın yetkilileri bu ağaçları, bu çınarları kesiyorlar. 'Dere yatağını genişletmek' adı altında ya da 'taşkınlara sebebiyet veriyor' adı altında bu çınarları katlediyorlar. Ama bu çınarları burada kestikleri an bu bölgeyi yok edecekler."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e seslenen Ateş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Fırat Görgel, gel gör. Sen burada alanlarla ilgili bir proje yapmışsın. Eyvallah, yapmışsın bir proje. Ama bak, bu çınarlar burada kesilirse, bu çınarlar burada yok edilirse, senin yaptığın proje beş paralık bir proje olur. Bir de tabii başka şeyler var. Söylentiler var bu bölgede konuşulan. Akbel vasıtasıyla Gaziantepli bir iş adamına buranın verileceği söyleniyor. Bir yandaşa verileceği söyleniyor. İnşallah böyle bir şey yoktur."

"Bu kabul edilebilir bir şey değil"

Kesim yapılan alanda incelemelerde bulunduğunu belirten Ateş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ağaçların kesimine başlandığı yere geldik. Sizde hiç vicdan yok mu ya? Sizde hiç insaf yok mu? Onlarca yıllık bu ağaçları nasıl kestiniz? İnsanlara nasıl kıydınız? Sel oldu, tamam sel oldu. Peki burada tarım arazisini sel bastı mı? Hayır. Sel neye zarar verdi? Dere yatağına müdahale edenlere zarar verdi. Ama böyle bir şey olabilir mi ya? Bir derenin kenarındaki bütün ağaçlar bu şekilde, yani Maraş'ın deyimiyle 'cascavlak' edilmiş bırakılır mı? ya böyle bir şey olur mu?"

"Vatandaşlara çağrı"

Ateş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Fırat Görgel, uyuyor musun sen? Buraya gelip baktın mı arkadaş? Bu nedir ya? DSİ Bölge Müdürü, sen kaçak yapılan villalara müdahale edebiliyor musun da geldin burada fakir fukaranın işine, ekmeğine çöküyorsun? İnsanların da evlerini başlarına yıkıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz, kabul edilebilir bir şey değil. Orman Bölge Müdürü, bu mudur senin ormancılıktan anlayışın? Bu ağaçları nasıl kesiyorsunuz siz? 50 yıllık çınarları nasıl kesiyorsunuz kardeşim? Kahramanmaraşlılar, bakın elinizdeki değerler yok ediliyor. Sadece bir muhalefetin il başkanının bazı şeyleri durdurmaya gücü yok. Güç sizde. Belediyeyi telefon yağmuruna tutun, milletvekillerini telefon yağmuruna tutun. Fırnız'ı mahvediyorlar. Fırnız'ı birileriyle peşkeş çekmek için mahvediyorlar."