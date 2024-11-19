Kafkametler Gemisi için Anma Töreni

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen yıl 19 Kasım günü fırtınada batan Kafkametler'in 12 mürettebatı için gıyabi cenaze namazı kılındı. Geminin battığı yerde anma töreni düzenlendi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Geçen yıl 19 Kasım günü Rusya'nın Temryuk limanından aldığı yükü Aliağa limanına götürmek üzere yola çıkan "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, kötü hava şartları nedeniyle Kdz. Ereğli limanı önünde demirlediği sırada askeri mendireğe çarparak 19 Kasım 2023 saat 10.24'te battı.

Arama çalışmalarının beşinci gününde 12 Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Geri kalan 7 mürettebatı olan gemi kaptanı Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'i bulma çabaları aralıksız devam etti. Aynı gün ikiye bölünerek karaya vuran Pallada isimli yük gemisinin 13 personeli kurtarılarak Öğretmenevi'ne yerleştirilmiş; Ukrayna uyruklu Khalimonchuk Ihor kaldığı öğretmenevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

14 Aralık 2023 itibarıyla, Aras Salvage Gemi-Enkaz kurtarma şirketi, "Kafkametler" gemisi enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Bu tarihten itibaren yaklaşık bin 421 ton enkaz kaldırıldı.

Facianın yıl dönümünde önce geminin battığı mendirek bölgesinde anma töreni düzenlendi. Protokol ve aileler, botla denize açılarak burada dualar etti. Denize karanfil bıraktı. Ardından Ali Molla Camisi'nde öğlen namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Dualar edildi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, "Rabbim bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın. Rabbim hepimizi korusun" dedi.

Gıyabi cenaze namazı kılındı

İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Kütükçü, namaz öncesi konuşmasında, "İlçemizde ciddi bir sel felaketi ve denizden kaynaklanan bir sıkıntı yaşadık. 13 kardeşimiz rahmeti rahmana kavuştu. 7 kardeşimizin cesedine ulaşılamadı. Cenaze namazı kılınamadı. Hem sene-i devriye olması hem de ailelerin acısını paylaşmak üzere Kaymakamlığımızın organizesiyle bugüne vefat eden kardeşlerimizin ruhuna dualar ettik. Mevlidi Şerif okuyarak onları hayırla yad etmek istedik. Rabbim onları şehit hükmünde muamele edilmelerini lütfeylesin" dedi.

Duaların ardından denizcilerin anısına vatandaşlara ikramlar dağıtıldı. Programlara Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Karadeniz Bölge Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Emrah Dinar, vatandaşlar ve denizcilerin aileleri katıldı. - ZONGULDAK