Fiskaya'da kentsel dönüşüm başladı - Son Dakika

Fiskaya'da kentsel dönüşüm başladı

DİYARBAKIR Diyarbakır'da, Fiskaya Mahallesinde kentsel dönüşüm başladı. 1. Etabı başlanan yıkımı takip eden Vali Münir Karaloğlu, "Diyarbakır'daki problemleri bir bir çözmeye devam edeceğiz, yeter ki Diyarbakırlılar bizimle beraber hayal etsinler bizimle beraber çözüme ortak olsunlar" dedi.

Yenişehir ilçesinde bulunan Fiskaya Mahallesinde kentsel dönüşümün 1. Etabı başladı. Yaklaşık 5 etaptan oluşan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 4 bölge yeşil olan olması beklenmekte. Mahallede şimdiye dek 205 vatandaşla anlaşıldığı belirtildi.

Yıkım çalışmalarını yerinde inceledikten sonra açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, yapılacak çalışmalar sonrası Dicle ile Hevsel'i buluşturacaklarını ifade etti. Eskiyen yönlerinin yenilenmesi, kentsel dönüşümün başlaması konusunda uzunca bir süredir çalışmalar olduğunu aktaran Karaloğlu, "Fiskaya bölgesi bir yanı surlar, hemen yanı başı Dicle Nehri ve Hevsel bahçeleri var. Bizim esas amacımız Heveslin yeşiliyle Fiskaya 'nın yeşilini buluşturmak. Bu bölgeleri Diyarbakır'da yaşayan herkes için nefes alabilecek alanlara dönüştürmek istiyoruz. Bu bölgede Dicle mahallemiz ve Ferit Köşk mahallemizdeki kentsel dönüşüm alanı riskli alan ilan edilen bölge 4 etaba bölünmüş durumda. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

"Vatandaşlarla helalleşerek, tokalaşarak anlaştık"

Kentsel dönüşüme ilişkin vatandaşlarla anlaşmaya vardıklarının altını çizen Vali Karaloğlu, "Diyarbakır'ın gerçekten cazibesi artacak. Diyarbakır'da vatandaşlarımızın bizden en çok talep ettiği konulardan bir tanesi Diyarbakır'da yeşil alanın artırılması ve parkların çoğaltılması ile ilgili vatandaşımızın da önemli bir talebi var. Vatandaşımızın bu talebini de karşılamış olacağız. Buradaki çalışmaları vatandaşımızla beraber yürütüyoruz şu ana kadar 205 vatandaşımızla rızayla, helalleşerek, tokalaşarak anlaştık. Vatandaşlarımız kesinlikle mağdur edilmedi ve edilmeyecek. Bunu buradan ilin valisi olarak söylüyorum vatandaşları mağdur etmedik ve etmeyeceğiz" diye konuştu.

Diyarbakır'daki bütün projelere sonsuz destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Diyarbakırlılar adına teşekkür eden Vali Karaloğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır'da gerçekten çevre Şehircilik Bakanlığı ile yürüttüğümüz birçok proje var şu anda. Devam eden her birinde de çok ciddi mesafeler aldık, çok ciddi destekleri var. İşimizi kolay kılsın sizin de duanızı bekliyoruz söylediğim gibi birlikte hayal edeceğiz birlikte inşa edeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Programa, Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.